Para el líder del PP no es el momento de pensar en el futuro, o eso decía al iniciar su última conferencia de prensa, pero tras decirlo no tardó ni cuatro segundos en ponerse en faena electoral, afirmando: "yo desde luego quiero ser el candidato del PP, he recibido un apoyo muy importante en el último comité ejecutivo de nuestro partido".

El único que le ha buscado las cosquillas desde las elecciones fue un Aznar, pero ahora nadie da la cara en público por el presidente de honor, pero si es preciso sí se la parten por Rajoy, y una muestra es la exalcaldesa de Cádiz Teófila Martínez, quien cree que "Rajoy reúne las condiciones como máximo representante del partido para sacar a la nación de la situación en la que está".

Además, Teófila ha recordado que su partido siempre cumple sus estatutos, salvo alguna cosa, porque esos estatutos dicen que toca Congreso ahora, pero la nueva guardia de Rajoy le blinda. "Si hay unas elecciones generales, el congreso será después", dice Maíllo, mientras Levy cree que "no tiene sentido abrir un Congreso del PP cuando no se puede ni formar un Gobierno".

Además, en el Partido Popular, algunos políticos como José Manuel García-Margallo asumen que habrá que pasar por las urnas.