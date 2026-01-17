IU se arma ante una nueva legislatura y pide "ir más allá" de Sumar: "Necesitamos organizar la esperanza"

¿Qué ha dicho? El coordinador federal de la formación, Antonio Maíllo, ha reconocido que llevan tiempo "explorando la posibilidad de un acuerdo" con los otros partidos integrados en Sumar.

Antonio Maíllo da por amortizado Sumar. Ya lo había dejado claro en su documento político, pero este sábado ha instado a "ir más allá" de la coalición Sumar entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura nacional.

El coordinador federal de Izquierda Unida lo ha aseverado en la reunión de la Coordinadora Federal de IU que se ha celebrado este sábado de forma telemática en el que ha resumido el informe político que presentará ante el resto de sus compañeros.

Ahora bien, no ha entrado en detalles del apartado en el que invitaba a un cambio de nombre y forma dentro de la coalición y solo ha señalado que "la política de alianzas" de IU no es "ni táctica ni coyuntural", sino "estratégica y estructural", y que llevan tiempo "explorando la posibilidad de un acuerdo" con los otros partidos integrados en Sumar, como los Comuns, Más Madrid y el Movimiento Sumar.

Por ello, ha pedido a todas las formaciones que estén "a la altura del momento histórico" porque "no será suficiente con un acuerdo unitario": "Este acuerdo actualizado de reconexión con nuestra alianza debe darse por hecho para cualquier organización que esté a la altura del momento histórico".

"Hay que ir más allá, necesitamos organizar la esperanza, convocarnos y agruparnos en torno a un proceso político movilizador", ha concluido al respecto.

Donde sí ha sido más específico es en la postura de IU en diferentes temas de actualidad, como su "frontalmente" oposición al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

