Crisis de la vivienda

Ni apoyos ni legalidad: el PSOE ignora el rechazo de sus socios a la exención fiscal a los caseros y Sumar insiste en la prórroga a los alquileres pese a las dudas sobre su constitucionalidad

¿Por qué es importante? Todo apunta a que la medida que propuso este lunes Pedro Sánchez de bonificar el 100% del IPRF a los propietarios que no suban los contratos de alquiler que se tienen que renovar este año, no será aprobada en el Congreso.

Los socios no piensan apoyar la propuesta de Sánchez de bonificar a los propietarios que no suban el alquiler. Mientras, el Gobierno hace oídos sordos y mantiene su propuesta y su optimismo, aunque no concreta cómo logrará sacar esta medida adelante.

Para Sumar, por justicia y sentido común, no se puede premiar a los propietarios e insisten en que lo que hay que hacer es una prórroga inmediata del contrato de alquiler durante tres años para que durante ese tiempo no les puedan subir el precio.

"La renta media de los caseros es 23.000 euros superior a la de los inquilinos, en algunas CCAA es el doble. Los recursos públicos no tienen que ir a los propietarios, tienen que ir a los inquilinos. Una prórroga en la que nadie pierde es una medida sensata", ha defendido en Al Rojo Vivo el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que afirma que la vivienda es el "principal problema" de España.

Una medida que se aplicó en la pandemia en una situación de emergencia pero que ahora Gobierno y expertos dudan de su constitucionalidad. "La situación de emergencia es distinta, en aquel momento se trataba de una emergencia sanitaria y ahora es un problema desde el punto de vista económico, por lo que el enganche constitucional es mucho más complejo", ha explicado Leandro Escobar, profesor Icade-Comillas y experto inmobiliario.

Desde Sumar insisten en su legalidad y creen que es la única solución a corto plazo a la crisis de la vivienda. Además, pone en duda la extralimitación del Gobierno por las competencias autonómicas de vivienda.

"No creemos que la manera de intervenir en el mercado de la vivienda sea por medio de premios, de regalos fiscales a los propietarios y creemos que lo que hay que hace es decretar una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año", declaró este lunes Bustinduy.

