El PP no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania: "Sin datos, que Sánchez se olvide"

El contexto Alberto Núñez Feijóo asegura que el partido está con el país gobernado por Volodímir Zelenski, "pero no con un Gobierno mentiroso y tramposo". El líder 'popular' reclama al Gobierno "demostrar la mayoría progresista".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el envío de "tropas de paz" a Ucrania. Feijóo afirmó que el PP apoya a los ucranianos y la seguridad europea, pero no a un "Gobierno mentiroso". Sánchez, en la Conferencia de Embajadores, expresó su intención de llevar al Congreso la propuesta de enviar tropas para participar en la seguridad colectiva europea. Sin embargo, antes de iniciar reuniones sobre el tema, Sánchez espera coordinar agendas para reunirse con Feijóo. La propuesta ha generado divisiones, con Podemos e Izquierda Unida rechazándola y el PP esperando detalles.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha clausurado este domingo la Interparlamentaria 'popular'. En ella, ha hecho referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el envío de unas "tropas de paz" a Ucrania y ha expuesto que "el PP está con los ucranianos y con la seguridad de Europa, pero no con un Gobierno mentiroso y tramposo".

"No podemos compartirlo. Que demuestre la mayoría progresista. Si se cree que va a tener el apoyo del PP sin datos que se olvide", ha dicho sobre esta ayuda al país liderado por Volodímir Zelenski.

Por su parte, Sánchez hablaba este jueves en la Conferencia de Embajadores y de Embajadoras sobre la opción de enviar "tropas de paz" a Ucrania. Sobre una propuesta que va a llevar al Congreso para, tal y como ha expresado, "participar en la seguridad colectiva y europea".

Así lo dijo el jefe del Ejecutivo manifestando su apoyo a Ucrania "durante todo el tiempo que sea necesario": "Por primera vez en la historia, España está participando de manera activa en la seguridad europea y en su implementación. Voy a proponer en el Congreso el envío de tropas de paz a Ucrania".

Sánchez, a la espera

Eso sí, tal y como confirman fuentes del Gobierno, el líder socialista no pensaba comenzar este lunes la ronda de reuniones que tiene prevista para hablar sobre la participación de las tropas españolas en una hipotética misión de paz en territorio ucraniano ya que está pendiente de cuadrar agendas para su encuentro con Feijóo.

Aunque en su intervención en la Interparlamentaria parece haberlo dejado muy claro, el presidente del PP sigue estando el primero en una larga lista de conversaciones con diferentes dirigentes. Si se diera finalmente este encuentro, Sánchez recibiría después en el Palacio de la Moncloa al resto de representantes de los grupos parlamentarios, excepto a Vox.

La intención de Sánchez es trasladar a todos ellos el debate existente en el seno de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, que el pasado martes en París trató la posibilidad de desplegar una fuerza multinacional si se lograse un acuerdo de paz. Después de la posición expresada por el jefe del Ejecutivo, tanto Podemos como Izquierda Unida rechazaron frontalmente apoyar la presencia de tropas españolas en esa posible misión, mientras que el PP dijo que concretaría su posición tras conocer los detalles de la misma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.