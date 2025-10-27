Ahora

Salud delicada

Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

El contexto Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia), cerca del domicilio de una de sus hijas, según un primer comunicado de la familia.

Antonio Tejero, coronel retirado de la Guardia Civil, autor del fallido golpe de Estado del 23-F, llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, exhumados en el Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 en El Pardo, España.Antonio Tejero, coronel retirado de la Guardia Civil, autor del fallido golpe de Estado del 23-F, llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, exhumados en el Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 en El Pardo, España.Getty

El ex teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, permanece "estable", según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia.

La familia informó de que el ex teniente coronel golpista recibió este viernes el alta hospitalaria y continuará "su recuperación en el entorno familiar".

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil en 1951. El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del golpe de Estado al entrar en el Congreso de los Diputados pistola en mano y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión. En 1996 obtuvo la liberta condicional.

