Este domingo 22 de marzo, Andalucía acude a votar un año antes del fin de la legislatura. "Vamos a proceder a convocar elecciones autonómicas en Andalucía para el próximo 22 de marzo", anunciaba Susana Díaz.

La coalición de Gobierno de izquierdas en Andalucía no ha llegado a los tres años de vida. Estos comicios serán la prueba de fuego para testar la fuerza de las nuevas formaciones que se enfrentan al bipartidismo tradicional de las últimas décadas.

Los discursos, las campañas políticas y la cita con las urnas volverán a centrar la actualidad en mayo. El día 24 se celebran elecciones municipales en toda España y también autonómicas, salvo en Cataluña y Andalucía y Galicia y País Vasco, que tendrán lugar en 2016.

Cuatro meses después, el 27 de septiembre, los catalanes acudirán a votar tras el anuncio de elecciones anticipadas de Artur Mas, una medida criticada por el Gobierno central. "Me parece que son demasiadas elecciones, no me parece lo mejor ni lo más positivo", afirmaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El calendario de citas concluirá en diciembre con las elecciones generales. Aunque la fecha está por confirmar, se podrían celebrar entre el 20 de noviembre, fecha en la que finaliza la legislatura de Mariano Rajoy, y el 20 de diciembre aunque, tal y como señala la Constitución, este plazo podría ampliarse hasta el 17 de enero de 2016. Será el punto y final de una larga lista de citas electorales.