Alvise Pérez ingresa más de 100.000 euros como consultor 'freelance' de empresas españolas desde que es eurodiputado

¿Por qué es importante? El europarlamentario ha modificado su declaración de intereses con una cifra que también incluye remuneraciones de hasta 3.000 euros al mes por su actividad en redes sociales.

Alvise Pérez, a su salida del Tribunal Supremo

Ojo a esta cifra, Alvise Pérez, del partido ultra Se Acabó La Fiesta, ha cobrado al menos 106.000 euros de empresas españolas como consultor 'freelance' desde que es eurodiputado. Así lo ha actualizado en su declaración de intereses ante el Parlamento Europeo.

Esta cifra también incluye remuneraciones de hasta 3.000 euros al mes por su actividad en redes sociales. Además de los ingresos que ha especificado en su declaración de intereses, Alvise recibe su sueldo de eurodiputado, que asciende a 10.927,44 euros brutos al mes, es decir, 131.129,3 euros brutos al año.

Se trata de la tercera declaración que Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, ha presentado en el Parlamento Europeo. La primera fue en julio de 2024 y la segunda en junio de 2025. En su primera declaración, cuando se incorporó a la cámara como eurodiputado en julio de 2024, no señaló ningún ingreso, por lo que fue sancionado con dos días sin dietas por ocultar esos ingresos.

Así lo comunicó la presidenta del Parlamento Roberto Metsola, en marzo de este año. En esta declaración solo figuraba que recibió "donaciones" como analista y consultor político, cargo que según indicó desempeñó sin remuneración.

Metsola ya anunció a mediados de noviembre el inicio del otro proceso para retirar la inmunidad al europarlamentario. Este es el segundo para que pierda la protección que le otorga su condición de parlamentario europeo que se ha puesto en marcha tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en Valencia, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

