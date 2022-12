GARZÓN ARREMETE CONTRA PODEMOS Y PP EN UN MITIN DE CAMPAÑA

Alberto Garzón ha arremetido contra la formación de Pablo Iglesias. En un mitin en Murcia ha dicho que es hipócrita usar un frente popular como marca electoral para arañar votos y no para echar al PP, al que también ha atacado. Según Garzón, Izquierda Unida no lleva imputados en sus listas para luchar contra la plaga corrupta del Partido Popular al que ha calificado de "conservadores y reaccionarios", "corruptos", y ha afirmado que "no es un partido al uso, es una trama de corrupción que se presenta a las elecciones"