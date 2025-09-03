Albares pone en valor "la foto del reencuentro de dos líderes" (Illa y Puigdemont) frente a la de cuando gobernaba el PP

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, durante su entrevista en Más de uno

El contexto El titular de Exteriores ha defendido la reunión entre Illa y Puigdemont como un paso adelante en el intento del PSOE de apostar porque la política sirva para la "reconciliación" frente a otras formaciones que prefieren "envenenar" a "sanar".

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha descrito la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas como "la foto del reencuentro de dos líderes catalanes". En una entrevista, Albares señaló que prefiere esta imagen a las de tiempos del PP y el procés, destacando que el 80% de los españoles apoya el diálogo sobre la confrontación. Subrayó la importancia del encuentro y la disposición al diálogo, sugiriendo un posible futuro encuentro entre Sánchez y Puigdemont. Albares enfatizó que la política debe sanar y no envenenar, recordando el apoyo mayoritario a la ley de amnistía.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado la imagen de la reunión del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas como "la foto del reencuentro de dos líderes".

"Yo veía esta mañana la foto en los periódicos y esa es la foto de un reencuentro de dos líderes catalanes", ha señalado en una entrevista en Onda Cero. "Prefiero esa a la que hemos visto en otros tiempos, cuando gobernaba el PP", ha añadido reflexionando sobre los años del procés. "Todos los que recuerdan el enfrentamiento del que venimos están de acuerdo", ha insistido destacando que "el 80% de los españoles lo aplauden. Todos los españoles de manera mayoritaria están a favor del diálogo, nadie quiere la crispación".

El titular de Exteriores ha tratado de poner el foco en el futuro. "De dónde venimos y dónde estamos, eso es lo importante". "Lo importante es que se ha producido (la reunión)". "El presidente del Gobierno, si lo tiene que realizar, realizará el anuncio", ha añadido en referencia a un posible futuro encuentro de Sánchez y Puigdemont.

Para el ministro, la cita de este martes es una "foto que pasa página" y "para eso sirve la política". Según Albares, la política no debe "envenenar" sino "sanar". "El PSOE siempre ha estado donde tiene que estar, del lado de la Constitución y de la reconciliación", ha insistido recordando que "la ley de amnistía fue votada por la mayoría del Congreso".