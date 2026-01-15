Albares defiende la posición española del "multilateralismo" frente a la "peligrosísima escalada" provocada por Trump

El contexto El ministro de Asuntos Exteriores ha explicado este jueves la postura del Gobierno español respecto a los diferentes conflictos internacionales que está causando el presidente de los Estados Unidos: "Se está intentando alterar el orden mundial".

El Partido Popular convocó al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la postura española sobre Venezuela en el Congreso. Sin embargo, las acciones de Donald Trump también centraron el debate, ya que Albares criticó la "intolerable" intervención militar de EE.UU. en Venezuela y abogó por el multilateralismo, oponiéndose a la "peligrosísima escalada" de Trump. Cayetana Álvarez de Toledo del PP acusó al Gobierno de apoyar a Maduro, mientras Gabriel Rufián criticó a la derecha por su apoyo a Trump. Además, se discutió el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en la liberación de presos políticos venezolanos.

El Partido Popular había convocado este jueves a José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, para que explicara ante el Congreso de los Diputados la postura española respecto a Venezuela. Pero las ansias expansionistas de Donald Trump han hecho que, aunque la situación venezolana haya seguido siendo la protagonista, también se haya hablado del orden internacional.

Ese que, para Albares, Trump quiere "alterar". Por ello, ha señalado que el Gobierno ve "intolerable" la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y también sus acciones posteriores recordando que son los venezolanos los que tienen que decidir su futuro "en paz y libertad": "Ninguna solución para Venezuela se puede imponer y menos desde el exterior".

El ministro ha pedido respetar ese derecho internacional y eso se extiende a Irán. "Frente a quienes quieren que reine el caos y la ley de la selva para imponer sus propios objetivos, nuestra política exterior defiende el multilateralismo", ha afirmado proponiendo una alianza mundial para ese multilateralismo.

Eso sí, Albares ha denunciado la "peligrosísima escalada" que está provocando el presidente de Estados Unidos, Groenlandia incluida, sin mencionar explícitamente al inquilino de la Casa Blanca en su discurso inicial.

Frente a él, se ha visto a un Partido Popular muy duro. "Dice que la ley de la selva no debe imperar. ¿Por qué no dijo lo mismo de la jungla de Maduro? Siempre han jugado a favor de la dictadura de Venezuela", ha sentenciado Cayetana Álvarez de Toledo, quien no ha criticado al presidente estadounidense, una estrategia que obviamente también ha adoptado Vox.

Una falta de crítica que sí ha utilizado Albares para recordar al PP que debe medir sus críticas a Delcy Rodríguez: "Ha estado alabando en su intervención a Donald Trump, criticando a Delcy Rodríguez... Pero a Delcy no la ha puesto donde está el Gobierno de España. La ha puesto el servicio militar de EEUU".

Quien también ha tomado la palabra ha sido Gabriel Rufián. En su caso, ha criticado la postura de la derecha y ultraderecha con un ataque a Trump: "Un defraudador, violador y pedófilo se pasea por el mundo haciendo bully. Y todo bully está rodeado por una cuadrilla de lamebotas que aquí se llaman PP y Vox en España".

También José Luis Rodríguez Zapatero ha copado los argumentos de la derecha española, quienes cuestionan su mediación para liberar a los presos políticos venezolanos. Esos que Albares ha recordado que han agradecido la intervención del expresidente del Gobierno y con los que el ministro se ha reunido este miércoles para trasladarse su "alegría" por su excarcelación.

