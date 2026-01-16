Albares aplaza la decisión sobre el envío de tropas españolas a Groenlandia hasta tener una "composición de lugar"

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores ha afirmado, en una entrevista en Telecinco, que el Gobierno tomará la decisión de enviar tropas o no una vez se tenga una "composición de lugar" en virtud de los contactos que se están manteniendo con otros países europeos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado, en una entrevista en Telecinco, que el Gobierno tomará una decisión respecto al envío de tropas a Groenlandia una vez se tenga una "composición de lugar" en virtud de los contactos que se están manteniendo con otros países europeos.

De este modo, ha insistido en que Groenlandia ha dejado claro que quiere seguir formando parte de Dinamarca y que no considera que necesite un "cambio de soberanía" para pasar a manos de EEUU, como pretende su presidente, Donald Trump.

"Estamos teniendo una serie de reuniones con el resto de los socios europeos" a los que les preocupa la situación de Groenlandia igual que a España: "Estamos intercambiando y haciéndonos una composición de lugar y una vez que tengamos todos los elementos pues se tomarán las decisiones que tengamos que tener", ha puntualizado Albares.

Igualmente, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios de este pasado jueves, no descartó que España pueda participar en una misión de vigilancia en Groenlandia, aunque pidió "no precipitar acontecimientos", después de que varios países como Suecia, Alemania, Noruega y Francia confirmasen su participación en la 'Operación Resistencia Ártica' para proteger Groenlandia, un despliegue aliado dentro del ejercicio militar.

Por otro lado, Albares, sin mencionar a Estados Unidos y el deseo expresado por Trump de hacerse con la isla por motivos de seguridad, ha insistido en que "si hay algún aliado de la OTAN que considere que se pueden hacer mejoras en la seguridad del Ártico" entonces los aliados pueden "debatirlo y encontrar la forma de cubrir cualquier laguna de seguridad que exista".

Por su lado, y preguntado expresamente por si considera que hay que enviar tropas a la isla danesa, el ministro ha afirmado que lo que él considera es que ahora mismo "no hace falta que venga otro Estado a un cambio de soberanía" en Groenlandia.

Al hilo, y por último, el ministro ha asegurado en que entre aliados se puede resolver hablando "cualquier discrepancia que pueda haber sobre el nivel de seguridad o los riesgos que pueda haber en el Ártico". "Cualquier necesidad de seguridad, incluso si hay que incrementar el número de tropas, o analizar otro tipo de amenazas", "los aliados de la OTAN desde luego podemos cubrir eso", ha rematado.

