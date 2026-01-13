Ahora

Continúan las excarcelaciones

Albares anuncia la liberación de otros tres presos españoles en Venezuela

Los detalles Según ha detallado el ministro de Exteriores en una entrevista, de los tres nuevos liberados, uno ha decidido mantenerse en Venezuela, otra ciudadana saldrá hoy mismo rumbo a España, y la tercera está pensando si prefiere quedarse o regresar a España.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha anunciado este martes la liberación de otros tres ciudadanos españoles que se encontraban presos en cárceles de Venezuela.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, el ministro ha confirmado que estas "tres nuevas liberaciones" tuvieron lugar ayer lunes, uniéndose así al grupo de cinco presos españoles liberados anteriormente y que "ya están en España". Fue el pasado viernes, 9 de enero, cuando estas cinco personas llegaron al aeropuerto madrileño de Madrid-Barajas, a eso de las 13:30.

De los tres nuevos liberados, uno ha decidido mantenerse en Venezuela, tal como detalla Albares, otra ciudadana "saldrá hoy mismo" rumbo a España, y la tercera persona "está pensando si prefiere quedarse en Venezuela o regresar a España".

Así, se trata de un "paso muy positivo" que ha animado al Gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones, afirma el ministro, quien ha aplaudido la labor "discreta" que realiza el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Albares ha afirmado además que el expresidente "no actúa ni a nombre ni a demanda del Gobierno de España", sino "a solicitud de la oposición" venezolana.

