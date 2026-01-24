Aitor Esteban considera muy difícil agotar la legislatura y ve posible un adelanto electoral: "Alargar esto más allá del verano...uf"

¿Qué ha dicho? "Sinceramente, arrastrar esta situación año y medio creo que no es bueno ni para el país, ni para los partidos, ni para la ciudadanía", ha expresado el dirigente nacionalista.

Aitor Esteban, presidente del PNV, considera que será difícil agotar la actual legislatura debido a la falta de aprobación de los Presupuestos y prevé un posible adelanto electoral antes del verano. En una entrevista, Esteban indicó que, aunque inicialmente parecía haber una mayoría cohesionada, muchos partidos han seguido sus propios intereses. Criticó que el Gobierno esté gobernando mediante decretos leyes, lo que genera tensiones en el Congreso. Esteban subrayó que Pedro Sánchez tiene la decisión final sobre un adelanto electoral, dependiendo del contexto político y electoral. Además, cuestionó la actitud del PP hacia el PNV y descartó una colaboración si continúa la crítica constante.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, cree que va a ser muy difícil agotar la actual legislatura, teniendo en cuenta que el Gobierno no ha aprobado Presupuestos, y considera probable que haya un adelantado electoral antes de que termine el verano.

En una entrevista en el programa 'Julia en la onda' de Onda Cero, Esteban ha expresado que cuando el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, fue investido, "parecía que había una mayoría irregular, pero que podía concitar una cierta cohesión". Sin embargo, el líder del PNV lamenta que finalmente "muchos partidos han ido a lo suyo, sin ver cuál podía ser lo común".

En este sentido, el dirigente nacionalista ha subrayado que "hay un Podemos y un Junts que están en el 'no', así que ya no se puede decir que hay una mayoría". Esta situación, ha dicho, ha llevado al Gobierno a gobernar "a base de decretos leyes que van de todo", con puntos con los que se está de acuerdo pero otros con los que no. Por todo ello, ha manifestado: "Alargar esto más allá del verano...uf".

Así, el político ha pronosticado que "las tensiones en el Congreso van a ser terribles, más allá del ambiente político que se pueda crear". No obstante, ha defendido que Sánchez "tiene la llave" y debe calcular "cuándo está en mejor posición el PSOE, peor el PP, y cómo se posiciona Vox".

Para Esteban, esta forma de hacer política obliga a una situación "muy incómoda" porque, ha dicho, hay que explicar a la ciudadanía "por qué votas sí al estar de acuerdo con algunas cosas, aunque no estés de acuerdo con otras". "Hacer política así no es normal", ha manifestado.

En este contexto, el presidente del PNV ha destacado que el único que puede acabar con la legislatura es "el presidente del Gobierno, que lo hará cuando demoscópicamente crea que le conviene". "Sinceramente, arrastrar esta situación año y medio creo que no es bueno ni para el país, ni para los partidos, ni para la ciudadanía", ha considerado.

"Cábalas"sobre un adelanto electoral

Aitor Esteban ha reconocido que tiene "cábalas hechas" sobre cuándo podría producirse un posible adelanto electoral, aunque ha insistido en que la última palabra la tiene Pedro Sánchez. En este sentido, ha señalado que hay que ver lo que va sucediendo en las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía.

El líder del PNV cree que Andalucía es "una fecha muy importante" ya que, ha afirmado, "no es una comunidad autónoma más" debido a los muchos escaños que se juegan allí. Además, ha señalado que también se va "su número dos, el brazo que arma el funcionamiento del día a día del Gobierno".

Preguntado por las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras el accidente ferroviario en Adamuz, Esteban ha expresado que la mandataria madrileña no es "precisamente" un perfil moderado para el centro-derecha español, a lo que ha añadido que el PP todavía debe definir "qué es lo que quiere", y ha denunciado estar viviendo "una serie de ataques gratuitos" de ese partido hacia su formación.

De esta forma, el político ha querido recordar que aunque las encuestas dan como ganador al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en unas hipotéticas elecciones generales, ya ganó en los comicios de 2023, pero no logró una investidura. Esteban ha argumentado al respecto que esto ocurrió porque "había un elefante en el garaje, Vox, que es el que distorsiona toda la legislatura".

Ante la pregunta sobre una posible colaboración entre PNV y PP si Vox no fuera necesario, el dirigente nacionalista ha respondido que ellos hablan "con todos los partidos democráticos", aunque ha apostillado que "no podría haber una colaboración" si el PP "sigue en la actitud de ahora, que es criticar al PNV por todo, diciendo que no hay que completar el Estatuto de Gernika con proposiciones no de ley en el Senado, e intentando que no recuperemos nuestro patrimonio histórico".

