Abascal juega al despiste y se muestra ahora decidido a entrar en los gobiernos autonómicos "para garantizar" los cambias que quieren

Vox parece decidido a entrar en los gobiernos autonómicos, con su líder Santiago Abascal afirmando la necesidad de estar en el gobierno para implementar sus cambios. Por segundo día consecutivo, Vox expresa su intención de obtener una vicepresidencia y consejerías proporcionales a su representación electoral. Esta postura responde a las críticas del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, había cuestionado su falta de interés en gobernar. Vox, reforzado por las encuestas, exige políticas y presupuestos a cambio de su apoyo, aunque podría usar condiciones desmesuradas para justificar su ausencia. Abascal también ha planteado un 'sorpasso' al PP y propone deportaciones masivas si llegan al poder.

Ahora sí parece que Vox está decidido a entrar en los gobiernos autonómicos. "Hay que estar en el gobierno para garantizar que se producen los cambios que nosotros queremos", ha dicho el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal.

Por segundo día consecutivo, Vox muestra esta intención, un cambio que Abascal había adelantado en las últimas horas: "Hay que estar con una vicepresidencia que tenga sus consejerías. El número de consejerías proporcionales a nuestra representación en las elecciones".

Esta parece su respuesta a los ataques que el PP les había lanzado. "Si hay partidos que no quieren gobernar y les va bien, le irá bien durante un tiempo. No le va a ir bien durante todo el tiempo", dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a principios de mes.

Este lunes, además, Vox ha vuelto a dejar claro que si tienen los votos necesarios, pedirán sillones en los gobiernos. "Nosotros exigiremos que haya políticas, que haya presupuesto, una vicepresidencia y consejerías", ha declarado el portavoz del partido ultra, José Antonio Fúster.

Su volantazo, sin embargo, podría tener trampa, porque si las exigencias de Vox no se cumplen podrían justificar quedarse fuera otra vez poniendo condiciones desmesuradas. "El partido que nos ofrece entrar en gobierno acepte esas políticas", agregaba Fúster.

Una ultraderecha envalentonada al verse fuerte en las encuestas. Su intención de voto se dispara y por eso Abascal sube la apuesta. "Yo no quiero ser el vicepresidente del señor Feijóo, yo quiero se el presidente del gobierno de España", afirmaba.

Así hablaba de un 'sorpasso' sobre el PP y, ya de paso, al más puro estilo 'trumpista' con el ICE, lanza la idea de deportaciones masivas si llegasen a gobernar: "Tenemos que echar a 600.000 este año y probablemente 600.000 cada año durante bastante tiempo".

