Abascal asegura que "la pelota está en el tejado de Guardiola": "Si el PP quiere seguir pactando políticas socialistas, que pacte con el PSOE"

"La pelota está en el tejado de Guardiola". Así de tajante se ha mostrado el líder de Vox, Santiago Abascal, tras la victoria de la derecha en las elecciones de Extremadura, donde el gran vencedor de esta jornada electoral ha sido precisamente la formación ultraderechista, que ha ganado en comparación con 2023, 8,7 puntos, hasta el 16,9% de los votos.

Aunque María Guardiola fue la candidata más votada, los 29 escaños conseguidos (uno más que en los últimos comicios), no llegan a su ansiada mayoría absoluta. Precisamente, Guardiola decidió convocar elecciones para no depender de Vox y estos resultados constatan que ha vuelto a la casilla de salida.

Unos datos que, para Abascal, "constatan cosas importantes": "la debacle del PSOE y que el PP ni aun así consigue la mayoría para la que adelantó las elecciones. No consigue sus objetivos".

De esta manera, el líder de Vox ha asegurado este lunes en una rueda de prensa que es el "PP el que tiene que decidir en Extremadura". "Si el PP quiere seguir pactando políticas socialistas, que pacte con el PSOE. Ya han pactado en otros lugares como en Ceuta y Bruselas", ha señalado.

Así, ha continuado diciendo que, "si quieren seguir demonizando a los hombres con feminismo extremo, pueden pactar con Podemos. Si reflexionan y quieren el gran cambio ahí está Vox. Esa es la lectura importante". Además, Abascal ha matizado que "si quieren acuerdo con Vox que no nos llamen 'señoros'".

Guerra abierta entre Abascal y Guardiola

Desde el inicio de la campaña electoral, María Guardiola y Abascal han mostrado una guerra abierta. Empezó cuando él pidió su destitución, afirmando que si no es capaz de alcanzar un acuerdo, "quizá el PP tenga que tomar la decisión de cambiar el candidato". Guardiola fue contundente en su respuesta y planteó que quizá el líder y "los señoros" de Vox le tenían miedo.

Ahora, tras el 21-D, con la derecha rozando el 60% de los votos, Abascal ha insistido en que "la pelota está en el tejado de Guardiola". "Tienen que decidir con quién pactar. Estamos en una nueva fase, Vox ha multiplicado su representación. No estamos cerrados a ninguna posibilidad", ha indicado. Por tanto, ha añadido que "todas las fórmulas abiertas": "que nueva ficha Guardiola que la pelota está en su tejado".

Preguntado por si ha felicitado a María Guardiola por ser la ganadora de estas elecciones, Abascal ha comentado que "no quería ser impertinente y felicitar a alguien que ha perdido 10.000 votos y que ha convocado unas elecciones para no depender de Vox".

"Los extremeños le han dicho que si no quieres taza, no tienes taza y media, tienes dos tazas", ha respondido el líder de ultraderecha sobre un resultado que, dice, "no es felicitable". Además, ha aprovechado para criticar la "soberbia" de Guardiola por insultar a Vox. "Se ha gastado dinero de extremeños y continúa en el erre que erre sin arrepentimiento", ha añadido.