Ábalos no siempre fue un "desconocido en lo personal" para Sánchez: la hemeroteca que lo prueba

Los detalles Tras años de cercanía, Sánchez ha sorprendido este martes al distanciarse de Ábalos y presentarlo casi como un desconocido. Una postura que choca con sus declaraciones anteriores, cuando destacaba su confianza, su apoyo y su aprecio personal.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sorprendido al declarar que José Luis Ábalos, su ex número tres, era "un gran desconocido" en lo personal, a pesar de haber confiado políticamente en él. Esta afirmación contrasta con su respaldo público en 2020, cuando expresó aprecio tanto político como personal hacia Ábalos. Desde el Partido Popular, critican la distancia que Sánchez intenta marcar ahora, considerándola hipócrita. El Ejecutivo, por su parte, defiende haber actuado con firmeza al pedir el acta de diputado a Ábalos. La relación entre ambos cambió en 2021 tras el cese de Ábalos, aunque Sánchez reconoció en 2023 haber echado de menos trabajar con él.

El presidente del Gobierno ha dejado hoy una de las declaraciones más desconcertantes de la jornada. Ha asegurado que, aunque mantuvo confianza política en José Luis Ábalos, en lo personal su entonces número tres era "un gran desconocido".

"Una cosa es que tuviera confianza política en él, que la tuve y no lo niego. Y otra, que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí… porque conocí facetas de su dimensión personal que hasta entonces ignoraba", así se desmarcaba Sánches este martes en entrevistas en RAC1 y RTVE.

La afirmación contrasta con la imagen de cercanía que Sánchez había proyectado en el pasado. El 25 de enero de 2020, el presidente lo definía así: "El ministro de Fomento tiene todo mi respaldo y mi aprecio, tanto político como personal".

Desde el Partido Popular, consideran "surrealista" que ahora Sánchez trate de marcar distancia con quien fue uno de sus colaboradores más fieles. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo resumía así: "Acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el PSOE".

Incluso ha tirado de ironía: "Decir que no conoce a Ábalos o a Cerdán es como si yo dijera que no sé quién es Tellado".

En la misma línea, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se mostraba sarcástica: "Sí, con el que se iba de viaje, con el que celebraba cumpleaños… su mano derecha en el partido y en el Gobierno, y ahora no le conoce".

Mientras tanto, el Ejecutivo evita entrar en el choque político y se limita a reivindicar que actuó con firmeza desde el primer momento, reclamando a Ábalos su acta de diputado, tal y como insiste la portavoz Pilar Alegría: "El Gobierno fue contundente y el partido también, desde el minuto uno, pidiéndole el acta al señor Ábalos".

Lo cierto es que la figura de Ábalos ha estado estrechamente vinculada a Sánchez durante años: primero en la campaña para recuperar el liderazgo del PSOE y después en su ascenso a la presidencia del Gobierno, donde ocupó una cartera clave.

La relación cambió en 2021, cuando Ábalos fue cesado sin una explicación clara, aunque con advertencias sobre aspectos de su vida privada. Así lo insinuó la exvicepresidenta Carmen Calvo en laSexta Xplica: "Sí me llegó información, y la trasladé como correspondía. Aunque fuera su vida privada, a mí no me encajaba".

Incluso después de esa salida, la sintonía personal parecía mantenerse. En 2023, el propio Sánchez le enviaba un mensaje en el que reconocía haber echado de menos trabajar a su lado y valoraba tanto su criterio político como su amistad.

