El 112 del País Vasco recibió más de 30 avisos el día de la DANA: sabían de dos muertos a las 21:05

La investigación sobre la DANA del 29 de octubre sigue avanzando. Un informe al que ha accedido laSexta, enviado a la jueza de Catarroja, revela que el servicio de emergencias 112 del País Vasco supo a las 21:05 que al menos dos personas habían muerto, tras recibir 32 peticiones de auxilio por las riadas que dejaron 230 fallecidos. La jueza solicitó este informe al Gobierno vasco sobre las llamadas recibidas, derivadas del 112 de la Comunitat Valenciana. La primera llamada llegó a las 18:15 desde Bilbao, informando sobre una casa inundada en Picassent, dos horas antes del envío de la alerta Es-Alert a móviles valencianos.

La investigación de la DANA del 29 de octubre sigue su curso. Un informe al que ha tenido acceso laSexta, remitido a la jueza de Catarroja que investiga el caso, ha revelado que el servicio de emergencias 112 del País Vasco tenía conocimiento a las 21:05 del día de la tragedia de que al menos dos personas habían muerto. Además, también atendieron un total de 32 peticiones de auxilio por las riadas que acabaron con 230 fallecidos.

Fue la magistrada que instruye el caso quien solicitó al Gobierno vasco este informe en relación a las llamadas que recibieron. Llamadas derivadas del 112 de la Comunitat Valenciana y que explica que todas ellas se produjeron por la situación de familiares o amigos que sufrían la DANA. Que eran de ciudadanos se pusieron en contacto al tener a amigos o familiares en el agua.

Según el informe, firmado por Joseba Zorrilla, director de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno del País Vasco, la primera de las llamadas se recibió a las 18:15 del 29 de octubre de 2024. Fue un hombre residente en Bilbao quien llamó para informar de que su mujer se encontraba en una casa en Picassent. En una que estaba quedando anegada por el agua.

Fue casi dos horas antes del envío de alerta. De esa notificación a los móviles valencianos. De ese Es-Alert que llegó a las 20:11 del día de la tragedia cuando, según la jueza de Catarroja, la mayoría de las víctimas mortales de la DANA había ya fallecido.

Es 15 minutos después cuando llega a Euskadi la primera llamada que informa sobre un muerto. Una mujer llamó desde Zegama para decir que una amiga suya no había podido subir a una persona dependiente de la que se hacía cargo y que se había ahogado.

Pasadas las 21:00, el 112 del País Vasco recibe otra llamada para informar del segundo fallecimiento, en Loriguilla, de una persona en una nave industrial.

Tal y como cuenta el informe, el servicio de emergencias vasco intentó hasta en seis ocasiones transferir las llamadas a la Comunitat Valenciana.

