La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores pidió a la Comunidad de Madrid información sobre las sanciones recibidas por las residencias. El documento que se puede ver en el vídeo las recoge: "Por incumplimiento de la debida atención sanitaria, no disponer de personal suficiente u errores en la medicación".

"Están abandonados y dejados al amparo de su suerte", critica un hombre, una queja similar a las que escuchamos en 2019 en una protesta frente en esta residencia de Madrid gestionada por DomusVi.

Los concentrados denunciaban la "falta de higiene e infecciones de orina que no se quitaban una con otra". "Llevo aquí cuatro meses y medio muerta de hambre. Me trae la comida mi hija porque me muero de hambre, porque dan una comida asquerosa", lamentaba una mujer afectada.

La empresa gestora de esta residencia, DomusVi, es propiedad de dos fondos buitre. Es un centro público gestionado por una empresa privada. Los afectados no entendían tanto maltrato de una empresa sostenida con fondos públicos: "No hay derecho que hagan esto, que privatice la Comunidad de Madrid", denunciaban.

Un año después de grabar esta protesta, acaba de ser expedientada. De hecho, la multinacional DomusVi se enfrenta a la retirada del control de la residencia de Usera.

La hija de un hombre de tercera edad muestra unas fotos de la evolución de su padre durante el tiempo en el que residió en el centro: "De cómo entró a cómo salió, con los pies por delante". LaSexta Columna se ha puesto en contacto con DomusVi, pero la empresa no ha querido hacer declaraciones.