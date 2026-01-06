Witkoff y Zelenski dan por "prácticamente listas" las garantías de seguridad mientras Europa continúa los preparativos para una "fuerza multinacional"

La otra cara Macron ha anunciado al término de la reunión de la Coalición de Voluntarios en París que la supervisión de un hipotético alto el fuego entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kyiv, aunque bajo el liderazgo de Estados Unidos, que ha participado por primera vez en la cumbre de este grupo, que aúna a una treintena de países.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes que la supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzar entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kyiv, aunque bajo el liderazgo de Estados Unidos, que ha participado por primera vez en la reunión de la llamada Coalición de Voluntarios.

Macron, durante su comparecencia ante la prensa al término de esa cumbre en el Palacio del Elíseo a la que han asistido 35 aliados de Kyiv, así como emisarios de Estados Unidos, ha señalado que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían "varios Estados que han mostrado su disponibilidad", a los que no ha citado.

El jefe de Estado francés ha sido también el que ha anunciado la continuación de los preparativos para el establecimiento de esa "fuerza multinacional" para proporcionar "tranquilidad" a Ucrania tras el establecimiento de ese eventual alto fuego. Esa fuerza multinacional estaría "en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto", ha precisado Macron en la rueda de prensa junto al presidente ucraniano, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz.

Los cuatro han firmado al término del encuentro la 'Declaración de París', que recoge los compromisos adquiridos este martes en la capital francesa. Macron ha afirmado que la reunión marca un "avance significativo hacia una paz sólida y duradera" en Ucrania y reconoce la "convergencia operativa" de todos los aliados de Kyiv para construir una arquitectura de seguridad con garantías "robustas" para el país.

Las garantías de seguridad que los países de la coalición, principalmente europeos, planean brindar con el apoyo estadounidense tras un hipotético fin de las hostilidades son "la clave para garantizar que ningún acuerdo de paz pueda significar jamás una rendición de Ucrania ni una nueva amenaza para Ucrania" por parte de Rusia, ha afirmado el presidente francés. Macron ha anunciado también el establecimiento de una unidad de coordinación que integrará plenamente a todas las fuerzas armadas implicadas y facilitará la coordinación entre la Coalición de Voluntarios, Estados Unidos y Ucrania.

El presidente francés, al que acompañaban en la conferencia de prensa entre otros el enviado especial para Ucrania de Donald Trump, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, ha destacado que estas últimas semanas Washington "ha marcado un cambio". "Estados Unidos ha clarificado su participación, en particular en la vigilancia de la línea del frente" si se llega a un alto el fuego, ha apuntado.

"En gran parte terminados"

Zelenski, por su parte, ha afirmado que la arquitectura de las garantías de seguridad para Ucrania está "prácticamente lista", al señalar que los países y las fuerzas necesarias para garantizar la seguridad por tierra, mar y aire ya están determinados, mientras que aún quedan por definir los detalles sobre la supervisión de un posible alto el fuego y la financiación del Ejército ucraniano.

Prácticamente del mismo modo se ha pronunciado Witkoff, quien ha remarcado que los protocolos de seguridad están "en gran parte terminados". Mientras, Kushner ha asegurado que Ucrania, en un futuro de posguerra, "contará con una sólida capacidad de disuasión y con verdaderos mecanismos de protección para garantizar que esto no vuelva a suceder". Ambos han celebrado la reunión como un "éxito importante".

"Es importante que hoy tengamos documentos de la coalición. No son solo palabras, hay aspectos concretos" en ellos, ha subrayado por su parte el presidente ucraniano. "Estos documentos son una señal de cuán seriamente Europa y toda la coalición están dispuestas a trabajar para lograr una seguridad real", ha señalado. "Está determinado qué fuerzas se necesitan. Está determinado cómo se gestionarán las fuerzas y en qué niveles estará el mando", ha añadido, y ha sostenido que ahora está claro "a qué está dispuesto cada miembro de la coalición"

El jefe de Estado de Ucrania ha advertido, sin embargo, que los acuerdos alcanzados con los miembros de la coalición aún deberán ser aprobados por sus parlamentos, aunque ha expresado su esperanza de que el proceso avance sin dificultades.

