Vuelven a España las madres de los niños que murieron en el trágico naufragio de Indonesia

Las madres de los menores que estaban en el barco turístico que naufragó el 26 de diciembre en el Parque Nacional de Komodo han regresado a España, mientras el padre de un menor cuyo cuerpo no ha sido hallado, permanece en Indonesia. La tragedia dejó cuatro fallecidos: un adulto y tres menores. Siete personas, incluidos una mujer y su hija, fueron rescatadas. Los cuerpos de Fernando Martín y dos niños fueron encontrados e incinerados en Indonesia. La búsqueda, que duró 15 días, terminó sin encontrar a Quique, un niño de 10 años. El naufragio fue causado por grandes olas que volcaron la embarcación.

Las madres de los menores que viajaban en el barco turístico que naufragó el 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo han regresado ya a España, mientras permanece en Indonesia el padre del menor cuyo cuerpo no sido encontrado durante la misión de búsqueda desplegada los últimos 15 días.

Las mujeres están intentando descansar junto a su familia en Valencia tras la tragedia que ha dejado cuatro personas fallecidas, un adulto y tres menores. Siete de las personas que viajaban a bordo, entre ellos una mujer, Andrea Ortuño, y su hija, otros cuatro tripulantes y un guía turístico, fueron rescatados. Las cuatro personas restantes, todos ellos españoles y de la misma familia, desaparecieron en el océano movilizando a un operativo de búsqueda que luchó sin descanso.

En los últimos días han hallado los cuerpos de Fernando Martín, de 44 años, entrenador del Valencia Femenino B. Así, los cuerpos de un niño y una niña también fueron encontrados. Los equipos de rescate han finalizado la búsqueda, pero aún queda un niño de 10 años que permanece desaparecido, Quique, hijo de la superviviente y de su expareja.

Según fuentes de las familias afectadas por el accidente de Indonesia, la expareja de Ortuño sigue allí y es la única persona de las familias que no ha vuelto todavía a España. Los cuerpos de Fernando Martín y de los dos niños, cuyos cadáveres se han encontrado, se han incinerado en Indonesia, donde se ha celebrado una pequeña ceremonia.

Hace dos semanas, el 26 de diciembre, el barco turístico en el que viajaba esta familia naufragó en aguas del Parque Nacional de Komodo. Las navideñas vacaciones de la familia, cuyos adultos contrajeron matrimonio hace menos de un año, se tornaron en tragedia cuando el barco KM Putri Sakinah en el que viajaban se hundió en aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local.

Los equipos de búsqueda rastrearon de forma exhaustiva durante 15 días el fondo y la superficie marina, así como las costas de varias islas que componen esta turística región, famosa como destino de buceo y donde habitan los dragones de Komodo. Se cree que la causa del naufragio sería el súbito golpeo de tres grandes olas que tumbaron en cuestión de segundos la embarcación.

El 29 de diciembre, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de una menor, de 12 años -llamada Lía-, a alrededor de un kilómetro del punto del hundimiento; el pasado domingo se recuperó el cuerpo del adulto, a poco más de 2 kilómetros del mismo. Este martes se recuperó el cadáver de un niño, de 9 años -llamado Mateo-, localizado junto al casco del barco siniestrado, ya a unos 14 kilómetros del lugar del accidente.

A pesar del cierre de la misión, las autoridades indicaron que harán un seguimiento adicional de información que aporte nuevas pistas del paradero del desaparecido, con cientos de barcos zarpando a diario desde Labuan Bajo y pescadores faenando las aguas.

