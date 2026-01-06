Vladimir Padrino consolida su posición como pilar militar del chavismo pese a no lograr evitar las capturas de Maduro y Flores

El contexto Las detenciones del líder venezolano y su esposa por parte de EEUU ha dejado en entredicho a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que parecía un bloque férreo, imposible de traspasar. Pese a esto, el cuerpo revolucionario chavista se mantiene sin fisuras apreciables.

Con Delcy Rodríguez al frente de Venezuela, respaldada por la cúpula militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se erige como un pilar clave del chavismo, garantizando la lealtad armada a Maduro. A pesar de las acusaciones de abusos y narcotráfico, Padrino sigue firme, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Human Rights Watch lo acusó en 2017 de estar implicado en la represión violenta de protestas. Padrino, un actor crucial debido a su control sobre las Fuerzas Armadas, ha respaldado públicamente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, sugiriendo que el cuerpo revolucionario chavista sigue cohesionado.

Human Rights Watch lo señaló en 2017 como uno de los altos mandos implicados en abusos generalizados en la represión violenta de las protestas de ese año, que dejaron un saldo de más de 160 muertos, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. "Vladimir Padrino es uno de los hombres fuertes junto con Diosdado Cabello", señalaba en laSexta el codirector de 'El Orden Mundial', Eduardo Saldaña.

"No le hemos comprado al imperialismo sus actos de provocación", decía el ministro de Defensa de Venezuela a finales de diciembre, y aunque no forma parte directa de la línea de sucesión, su control sobre las Fuerzas Armadas lo convierten en un actor clave. Además, ha sido el único alto cargo que no ha tenido problema en mostrarse en público tras los últimos ataques de Estados Unidos.

En una declaración televisada el domingo, Padrino dijo además que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reconocía a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y acompañaba su mensaje con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena al poder Ejecutivo que asuma el poder durante 90 días, mientras se evalúa la situación institucional del país.

El pronunciamiento de Padrino sugiere, de nuevo, que, pese a la captura de Maduro y Flores, el cuerpo revolucionario chavista —que tiene en las FANB su columna vertebral—, no presenta fisuras apreciables. Y que los argumentos, valores, demandas e intereses del liderazgo democrático venezolano no tienen ninguna relevancia en la vida interna del mundo castrense.

