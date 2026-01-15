La violencia de ICE no cesa en Minneapolis: un agente dispara en la pierna a una persona alegando que "temía por su vida"

Un manifestante intenta protegerse con un paraguas durante las protestas en Mineápolis

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó a un inmigrante indocumentado en Mineápolis durante un intento de arresto. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el agente actuó en defensa propia después de que la persona se resistiera, huyera en coche y a pie, y lo agrediera violentamente junto a otras dos personas. El incidente, que dejó al inmigrante herido en la pierna, ha generado protestas y tensado las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno de Trump. Este suceso se suma a otros incidentes con ICE, criticados por el uso de fuerza letal.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó contra una persona hiriéndola en la pierna este miércoles en Mineápolis durante un intento de arresto este miércoles, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

En un comunicado oficial, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que el agente de ICE accionó su arma porque la persona, quien describió como un inmigrante indocumentado, se resistió al arresto y habría "agredido violentamente" al oficial.

El hecho sucedió en el centro de Mineápolis, misma ciudad de Minnesota donde una semana atrás Renne Good, estadounidense de 37 años, murió abatida por otro agente de ICE.

El nuevo incidente que involucra a un agente federal fue justificado por la Administración Trump diciendo que la persona implicada atacó al oficial, que disparó para "defender su vida". Según la información del Departamento de Seguridad Nacional, la persona que terminó herida primero intentó evitar el arresto huyendo en un coche, que estampó contra otro vehículo aparcado, y luego siguió huyendo a pie.

Cuando el agente del ICE trató capturarlo, esta persona se resisitó y "agredió violentamente" al oficial mientras dos personas más salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala de nieve y un mango de escoba.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres personas, el oficial disparó tiros defensivos para pdefender su vida. El sujeto inicial fue herido en la pierna", explica el comunicado. De acuerdo con reportes de la televisión local la persona herida es un hombre de nacionalidad venezolana pero este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Polémica por la actuación de ICE

Tanto el oficial como la persona que recibió el disparo se encuentran en el hospital, según el comunicado oficial. La escena del ataque se encuentra llena de manifestantes, quienes exigen identificar al agente de ICE que accionó su arma durante el operativo, y decenas de agentes federales que intentan acordonar el área.

El pasado 7 de enero, Good murió por disparos de un agente de ICE en la misma ciudad provocando miles de manifestaciones a nivel nacional y tensando las relaciones entre las autoridades locales y el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha defendido abiertamente el actuar de los agentes.

Durante el primer año del mandato de Trump, ICE intensificó sus operativos de arresto y deportación, registrando varios incidentes con disparos que dejaron muertos y heridos, lo que generó críticas por el uso de fuerza letal y provocó protestas en distintas ciudades.

