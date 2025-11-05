La victoria de Mamdani noquea a un Trump que aún digiere la derrota republicana en Nueva York

¿Qué ha pasado? En su primera intervención después de las elecciones municipales no ha mencionado al vencedor y ha culpado al cierre del Gobierno de haber perdido.

Donald Trump ha expresado su descontento tras la victoria de Zohran Mamdani, candidato demócrata, en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Mamdani, quien obtuvo el 50% de los votos, se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad a sus 34 años. Ha prometido un gabinete compuesto solo por mujeres y se ha propuesto metas ambiciosas como congelar el alquiler y mejorar el transporte público. En su discurso, destacó que Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y desafió a Trump, enfatizando la unidad contra el autoritarismo. Mamdani agradeció a sus seguidores y prometió ser un alcalde inclusivo en una era sin islamofobia ni antisemitismo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su descontento tras la victoria del candidato demócrata, Zohran Mamdani, en las elecciones a la alcaldía de Nueva York. Mamdani ha cosechado el 50% de los votos, sin embargo, el líder republicano, lejos de felicitar al vencedor, ha decidido no mencionarle durante su última comparecencia y ha echado las culpas de la derrota al cierre de Gobierno: "Fue un factor importante, negativo para los republicanos, y eso influyó mucho". "Perdimos un poco de soberanía anoche en Nueva York, pero no pasa nada, nos ocuparemos de ello", ha agregado.

Por su parte, el nuevo alcalde de Nueva York se ha mostrado predispuesto a dialogar con el presidente: "Estoy interesado en conversar con el presidente Trump". Del mismo modo, durante su primera rueda de prensa como cargo electo, ha anunciado que su gabinete estará formado únicamente por mujeres. "Lo que me entusiasma tanto al ver a estas mujeres increíbles que liderarán nuestra transición es su trayectoria demostrada en la gestión de múltiples crisis simultáneamente", ha manifestado.

A sus 34 años se ha convertido en el primer alcalde musulmán de la ciudad de los rascacielos y se ha marcado ambiciosos retos como: congelar el alquiler, hacer que los autobuses sean más rápidos y gratis, así como hacer universal el cuidado infantil.

Desafío a Trump desde el primer momento

"Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante", expresó durante su discurso tras conocerse el resultado de los comicios. Tampoco se olvidó de su principal contrincante, Donald Trump, a pesar de que no era una de las opciones para los electores: "Sé que estás escuchando. Sube el volumen". No fue el único recordatorio, puesto que aseguró que "para llegar a cualquiera de nosotros, tendrás que pasar por encima de todos nosotros".

Posteriormente, se definió como un "joven, musulmán y un socialista demócrata", y agradeció a "la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia". "Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía", añadió.

"Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones", agregó Mamdani, que, posteriormente, agradeció a los "taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores", así como a sus padres por "hacerle el hombre que es hoy".

Por último, Mamdani aseguró que "Nueva York será la luz" en este momento de "oscuridad política" e indicó que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera "ni islamofobia ni antisemitismo".

Mamdani venció en las elecciones con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones recogidas por 'AP', 'CNN' y 'NBC News'. De este modo, se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892. Además, es la primera vez desde 1969 que votan más de dos millones de personas en la ciudad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.