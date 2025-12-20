Víctimas de Epstein celebran la publicación de nuevos archivos pero critican la falta de información clave: "Me siento redimida"

El contexto Dany Bensky, que sufrió abusos sexuales por parte del pederasta con 17 años, asegura que se siente "validada" pero que no hay tantos datos como les hubiera gustado.

La publicación de archivos sobre Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de EE.UU. ha puesto en el foco a figuras como Bill Clinton, Donald Trump, Mick Jagger y Michael Jackson. Las víctimas, aunque celebran la divulgación, consideran insuficiente la información proporcionada. Dany Bensky, víctima de Epstein, afirmó que la publicación valida las denuncias. Maria Farmer, otra superviviente, se siente "redimida" tras la inclusión de su denuncia en los archivos, aunque lamenta que otras víctimas no recibieran justicia. Senadores demócratas critican la gestión de la Administración Trump y planean acciones legales contra Pam Bondi. El fiscal adjunto Todd Blanche anunció que se liberarán más documentos en las próximas semanas.

La cascada de publicaciones de archivos sobre el depredador sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos han puesto en el foco mediático en diferentes personalidades como el expresidente estadounidense Bill Clinton, el actual líder, Donald Trump, o cantantes como Mick Jagger o Michael Jackson. Tras su difusión, algunas de las víctimas han alzado la voz y han asegurado que no es suficiente.

"Hay muchísima información y sin embargo, no tanta como nos hubiera gustado", asegura Dany Bensky, una de las víctimas del pederasta, que se quitó la vida en su celda en 2019. Epstein abusó sexualmente de ella cuando esta solo tenía 17 años.

Pese a celebrar la publicación de miles de archivos del caso por parte del Departamento de Justicia DOJ, cuestionan que hizo falta más datos e información clave. Por su parte, Bensky añadió que, pese a ello, la divulgación confirma la veracidad de las denuncias de las víctimas.

"Hay una parte de mí que se siente un poco validada en este momento, porque creo que muchos de nosotros hemos estado diciendo: 'No, esto es real, no somos un engaño'", añadió en una entrevista con NBC News.

"Gracias por creerme"

María Farmer, otra de las supervivientes, elogió la publicación de su denuncia de pornografía infantil ante el FBI incluida en los archivos y expresó sentirse "redimida" por el reconocimiento de su caso. "Esto es increíble. Gracias por creerme. Me siento redimida. Este es uno de los mejores días de mi vida", declaró a través de sus abogados, aunque lamentó que otras víctimas, como Virginia Giuffre, hayan sufrido daños porque el FBI "no hizo su trabajo".

Farmer añadió que lloraba tanto de alegría por su propia situación como de tristeza por las demás víctimas a las que la investigación federal falló. Muchos senadores demócratas han criticado los archivos liberados por la Administración Trump asegurando que accionarán legalmente contra la fiscal general, Pam Bondi, por supuestamente no respetar lo establecido en la ley que obliga la desclasificación de los archivos.

Por su parte, el fiscal general adjunto, Todd Blanche, advirtió este viernes que no será posible publicar todos los documentos exigidos por ley de una sola vez debido a su volumen, y anticipó que el Departamento de Justicia prevé liberar "varios cientos de miles más" de archivos en las próximas semanas.

