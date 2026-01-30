La vergonzosa respuesta de la Casa Blanca tras el arresto del periodista Don Lemon: "Cuando la vida te da limones..."

Captura de video tomado de la cuenta en YouTube @TheDonLemonShow del periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena CNN, de Lemon (d) durante la cobertura de una protesta en una iglesia de Saint Paul, en Minnesota.

El contexto La fiscal general ha informado este viernes en un breve mensaje en redes sociales de que Lemon y otras tres personas fueron arrestadas por "orden" suya, un hecho que ha generado sorpresa dado que un juez había rechazado los cargos contra el reportero.

La Casa Blanca ha generado controversia al publicar un mensaje en la red social X sobre la detención del periodista Don Lemon, acusado de violar la ley federal durante una protesta en Minnesota contra las redadas migratorias del gobierno de Trump. Lemon fue arrestado en Los Ángeles mientras cubría los preparativos de los Premios Grammy. La fiscal general, Pam Bondi, ordenó su arresto, aunque un juez había desestimado los cargos. La defensa de Lemon argumenta que su detención atenta contra la libertad de expresión. Las redadas en Minnesota han provocado protestas y críticas, exacerbadas por la muerte de dos manifestantes.

La Casa Blanca ha reaccionado con una vergonzosa publicación en la red social X a la detención del periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena estadounidense CCNN, que ha sido acusado de violar la ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul, en Minnesota, contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump.

"Cuando la vida te da limones...", han escrito desde la Casa Blanca junto a emoticonos de cadenas y una imagen del reportero de 59 años con el anuncio de su arresto. La detención se produjo el jueves por la noche en Los Ángeles mientras el periodista cubría los preparativos de la gala de los Premios Grammy, según ha informado su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.

La fiscal general, Pam Bondi, ha informado este viernes en un breve mensaje en redes sociales de que Lemon y otras tres personas fueron arrestadas por "orden" suya, un hecho que ha generado sorpresa dado que un juez había rechazado los cargos presentados contra el periodista.

El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como "¡Fuera ICE!". El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto.

Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes. Posteriormente, la Fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas.

El abogado de Lemon ha subrayado en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, "existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos". El líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha declarado en redes que "no hay ningún motivo" para arrestar a Lemon y ha exigido su "inmediata liberación".

La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales. Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que han desatado una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una "desescalada".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.