Veinte heridos, uno grave, tras el derrumbe de un piso en París donde se celebraba una fiesta

En París, un derrumbe en un apartamento del quinto piso dejó 20 personas heridas, una de ellas en estado de extrema gravedad. El incidente ocurrió durante una fiesta con unos 50 asistentes en la rue d'Amelot, en el barrio XI, alrededor de las 00:30 hora local. El suelo del apartamento, de unos 30 metros cuadrados, colapsó por "causas estructurales", descartándose una fuga de gas, según 'Le Parisien'. De los heridos, 16 fueron hospitalizados. Para el rescate, se movilizaron 125 bomberos y 40 vehículos, según informaron las autoridades.

Los primeros indicios indican que el derrumbe se produjo por "causas estructurales" y no por una fuga de gas, señaló 'Le Parisien'.

De entre los 20 heridos, uno de ellos está en un estado de "extrema gravedad" y 16 hospitalizadas, según el último balance publicado por las autoridades. Hasta 125 bomberos y 40 vehículos fueron movilizados para la operación de rescate.

