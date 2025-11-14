Ahora

Investigan lo ocurrido

Varios muertos y heridos después de que un autobús arrollase a un grupo de personas en Estocolmo

Los detalles Un autobús ha arrollado a un grupo de personas que esperaba en una parada en pleno centro de Estocolmo, causando varios muertos y heridos. De momento, la autoridades no han querido dar cifras ni datos.

Varias muertos y heridos tras un accidente de autobús en EstocolmoVarias muertos y heridos tras un accidente de autobús en EstocolmoReuters
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al embestir un autobús a un grupo de peatones en una parada en el centro de Estocolmo (Suecia) durante la hora punta de la tarde del viernes, según ha informado la Policía. que ha añadido que no tenían información que apuntara a que se trate de un atentado.

En total, hablan de seis víctimas en el accidente, aunque no dan datos sobre el número de muertos ni de heridos. Un portavoz de los servicios de rescate de Estocolmo ha señalado que no había pasajeros en el autobús en ese momento.

"Se está investigando como homicidio imprudente. El conductor del autobús ha sido detenido, pero eso es habitual en este tipo de incidentes", ha explicado un portavoz de la Policía, añadiendo que no tenían información que apuntara a que se tratara de un atentado.

Los agentes han destacado que no harán comentarios sobre el número, el sexo o la edad de los fallecidos o heridos.

"Aún no sabemos la causa, pero en estos momentos nuestros pensamientos están con los afectados y sus familias", ha declarado el primer ministro Ulf Kristersson en una publicación en X.

Las imágenes difundidas por los medios locales muestran a los equipos de rescate ayudando a las personas atrapadas debajo del autobús, que es de dos plantas.

Un testigo, dueño de una tienda en la calle, ha explicado a la emisora SVT que el autobús chocó contra un poste frente a la parada de autobús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El juez procesa a Iñigo Errejón por las supuestas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mouliaá
  2. La UCO registra sedes de Acciona, Noran y Erkolan dentro de la investigación del caso Koldo
  3. Ayuso se niega a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales
  4. Junts vuelve a la carga y pide al Gobierno que convoque elecciones: "No pueden gobernar"
  5. EEUU anuncia una gran operación militar para "expulsar a los narcoterroristas" en plena tensión con Venezuela
  6. El abogado en el caso de los safaris humanos de Sarajevo: "Eran individuos acomodados que jugaban a ser francotiradores"