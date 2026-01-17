La Unión Europea anuncia "una respuesta coordinada" ante "las amenazas e intimidaciones" de Trump

¿Qué han dicho? Así lo ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, después de que el estadounidense anunciara aranceles contra los países europeos con tropas en Groenlandia. "La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional", ha señalado Costa.

La Unión Europea se muestra firme ante los aranceles anunciados por Donald Trump contra países europeos con presencia en Groenlandia. António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha afirmado que la UE prepara una respuesta conjunta, defendiendo el derecho internacional y la soberanía de sus Estados miembros. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha calificado las tasas como "amenazas inaceptables" y ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia. Asimismo, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha criticado el "chantaje" de Trump, subrayando que solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre sus asuntos. La UE busca una respuesta coordinada con otros países europeos.

La Unión Europea no piensa amedrentarse ante Donald Trump. El presidente estadounidense anunciaba este sábado aranceles contra los países europeos que han enviado tropas a su ansiada Groenlandia, pero parece que desde Europa no están dispuestos a tragar con lo que quiera el republicano. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, no dudaba en ser el primero en responder contundente y con un anuncio: "La Unión Europea ya prepara una respuesta conjunta".

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", ha espetado en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur. Pero no ha sido el único.

Varios líderes europeos han tachado las tasas del 10% (del 25% más adelante) de "amenazas" y "chantaje". El presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado la participación de Francia en maniobras militares en Groenlandia y ha criticado las "amenazas inaceptables" de Trump. "Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha apuntado Macron en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha manifestado este sábado su "sorpresa" por los aranceles anunciados por el presidente estadounidense. "El anuncio del presidente es una sorpresa. El objetivo de la presencia militar adicional en Groenlandia a la que se refiere es precisamente para incrementar la seguridad en el Ártico", ha afirmado Rasmussen, según recoge la agencia de noticias danesa Ritzau. "Estamos en contacto estrecho con la Comisión Europea y con nuestros socios en este asunto", ha añadido el ministro.

"Ninguna intimidación puede influirnos"

El jefe del Estado francés ha subrayado que "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo". Por ello París apoya y "seguiremos apoyando" a Ucrania y por esta misma razón, "decidimos unirnos a las maniobras iniciadas por Dinamarca en Groenlandia".

"Mantenemos esta decisión. Esto se debe también a que la seguridad del Ártico y las fronteras de nuestra Europa están en juego", ha argumentado Macron. El mandatario francés ha subrayado que "ninguna intimidación ni amenaza puede influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentamos a estas situaciones".

"Afecta a más países"

También el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha criticado el "chantaje" de Trump. "No vamos a permitir que nos chantajeen. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", ha subrayado.

Kristersson ha recalcado que siempre defenderá a su país y a sus vecinos y aliados. "Esta es una cuestión de la UE que afecta a más países que a los señalados. Suecia está manteniendo contactos intensos con otros países de la UE, con Noruega y con Reino Unido para dar una respuesta conjunta", ha explicado.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, no se ha quedado atrás y ha expuesto que Estados Unidos está "completamente equivocado" al amenazar con nuevos aranceles a los países europeos. "Aplicar aranceles a los aliados para garantizar la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es completamente erróneo. Por supuesto, abordaremos este tema directamente con la administración estadounidense", ha declarado en un comunicado.

Asimismo, ha reiterado la opinión británica de que el futuro de Groenlandia lo deben decidir Dinamarca y Groenlandia.

