La ultraderecha europea se desmarca de una declaración de apoyo a Groenlandia del Parlamento Europeo ante el "flagrante desafío" de EEUU

¿Qué han dicho? "El Parlamento Europeo condena inequívocamente las declaraciones hechas por la Administración Trump respecto a Groenlandia, que constituyen un flagrante desafío al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN. Tales declaraciones son inaceptables y no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos", se lee en el texto.

El Parlamento Europeo, excluyendo a la ultraderecha, ha condenado las pretensiones de Estados Unidos sobre Groenlandia, calificándolas de un "flagrante desafío" al Derecho Internacional. En una declaración, los principales grupos de la Eurocámara han mostrado su "apoyo inequívoco" a Groenlandia y Dinamarca, defendiendo el "multilateralismo y orden internacional basado en normas". El Parlamento ha instado a la Comisión Europea y al Consejo Europeo a definir un "apoyo concreto y tangible" a Groenlandia, respetando el Derecho Internacional y la Carta de la OTAN. Además, han reafirmado su compromiso con la seguridad del Ártico, garantizada dentro de la OTAN, y han destacado la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia.

La ultraderecha en el Parlamento Europeo no ha querido secundar una declaración de apoyo a Groenlandia y no lo han firmado. El esto de la Eurocámara sí ha condenado este miércoles el "flagrante desafío" al Derecho Internacional de Estados Unidos con sus pretensiones de hacerse con el control de Groenlandia, y ha pedido a la Comisión Europa y al Consejo Europeo que definan "un apoyo concreto y tangible" a la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

En una declaración aprobada por los principales grupos -sin la ultraderecha- en la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, el equivalente a la Mesa del Congreso, la institución ha mostrado su "apoyo inequívoco" a Groenlandia y Dinamarca, y ha defendido el "multilateralismo y orden internacional basado en normas", según ha informado Europa Press.

"El Parlamento Europeo condena inequívocamente las declaraciones hechas por la Administración Trump respecto a Groenlandia, que constituyen un flagrante desafío al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía e integridad territorial de un aliado de la OTAN. Tales declaraciones son inaceptables y no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos", se lee en el texto.

La declaración, aprobada por el PP europeo, los socialistas, los verdes y los liberales de Renew también reclama a la Comisión Europea de Ursula von der Leyen y al Consejo Europeo dirigido por Antonio Costa, que "definan un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca", respetando "los principios y el derecho de la UE, el Derecho Internacional y la Carta de la OTAN".

La seguridad del Ártico "se garantiza dentro de la OTAN"

Los grupos también han avisado de que "cualquier intento de socavar la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y Groenlandia "viola el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas", si bien han afirmado que "la seguridad del Ártico es una prioridad estratégica para la Unión Europea".

Según el comunicado, el Parlamento Europeo está "firmemente" comprometido con la salvaguardia de la estrategia ártica de la UE, que "va más allá de meras preocupaciones de seguridad". También ha reafirmado su compromiso de "intensificar el desarrollo sostenible y la cooperación con los ciudadanos de la región es firme".

"El Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, es miembro de la OTAN y está totalmente cubierto por las garantías de seguridad colectiva de la Alianza. El Parlamento Europeo seguirá reforzando las capacidades europeas de defensa y garantizando que los Estados miembros de la UE cumplan sus compromisos con la OTAN, incluso mediante una inversión sostenida en defensa y una fuerte presencia en la región ártica", prosigue la declaración.

Los grupos firmantes han sostenido que la seguridad del Ártico "se garantiza dentro del marco de la OTAN", y ha destacado "mantiene acuerdos con socios clave", incluido Estados Unidos, para proteger la región, entre ellos uno firmado en 1916 por el que Washington declaró que Copenhague tenía "plena soberanía" sobre Groenlandia.

"Las decisiones relativas a Dinamarca y Groenlandia pertenecen a Dinamarca y Groenlandia únicamente, de conformidad con las disposiciones y acuerdos constitucionales pertinentes entre Dinamarca y Groenlandia", añade el texto, concluyendo que "los intentos externos de alterar el 'statu quo' son inaceptables".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.