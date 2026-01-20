El 'trumpismo' más borracho de sí mismo insiste en hacerse con Groenlandia ante el servilismo de Rutte aunque sin desvelar cómo

Los detalles El presidente de EEUU ha hecho públicos unos mensajes que le ha mandado el secretario general de la OTAN, en los que se limita a decirle que hay que "encontrar la manera de avanzar con Groenlandia". Y lo peor, la despedida: "Tuyo, Mark".

Frente a la valentía de un territorio pequeño como Groenlandia, un servilismo penoso del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha hecho públicos unos mensajes que le ha mandado Rutte, en los que se limita a decirle que hay que "encontrar la manera de avanzar con Groenlandia". Y lo peor, la despedida: "Tuyo, Mark". Así seguro que frene las ansias imperialistas de Trump.

El 'trumpismo' más borracho de sí mismo se atreve ya a amenazar —sanciones, y dale con las sanciones— directamente a Europa si se interpone ante sus ansias con Groenlandia. "[Nadie va a hacer nada] porque ahora mismo somos el país más influyente y poderoso del mundo mientras que los europeos proyectan debilidad", ha dicho este martes Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU.

"Ya lo verán", ha contestado Trump al ser preguntado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para adquirir la isla durante una rueda de prensa de casi dos horas en la Casa Blanca con motivo de su primer año desde que regresó al poder. En ella se ha mantenido inmóvil en lo que respecta a su plan de castigar con aranceles a ocho países que han enviado tropas al el territorio autónomo, que depende de la corona danesa. Al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EEUU, el republicano se ha mostrado convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.

"Seré clara: Groenlandia pertenece a su pueblo y ninguna amenaza o arancel cambiará eso", ha afirmado la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, este martes en Estrasburgo. La soberanía e integridad de la isla como territorio de Dinamarca no son negociables, insisten este martes las instituciones de la UE.

El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha afirmado en el Foro Económico Mundial de Davos esta tarde que "se están cruzando tantas líneas rojas que elegir entre tu autoestima y ser un vasallo feliz es una cosa, ser un esclavo miserable es otra". Desde la zarandeada Groenlandia agradecen estos mensajes inusualmente 'eurounívocos'.

"Gracias a todos los países de la UE por decir 'hay que respetar el orden mundial'", ha reseñado el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, desde la capital de la isla ártica, Nuuk. "¡Esto no es un juego!", claman groenlandeses y daneses. Y, claro, atiendan al aviso a navegantes desde el Foro Económico Mundial la tarde de este martes.

"Sentáos, respirad hondo, no respondáis, no os venguéis", ha dicho Bessent. Que no le cabreen (más), han venido a decir los de Trump, que estará este miércoles en Davos. Y se ceba a sí mismo, calienta el ambiente dejando caer que la culpa de todo esto de Groenlandia es de Noruega por no haberle dado el premio Nobel. "Que ya no se siente obligado a buscar la paz" es lo que Trump le ha contestado al primer ministro nórdico cuando este le pedía desescalar.

Mientras, el 'Imperialista en Jefe' se mofa —redes sociales e IA mediante— de los eurolíderes y se regodea en sus pulsiones neocoloniales.

