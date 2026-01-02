Ahora

Residencia particular

Trump vuelve a traspasar los límites entre su cargo y su persona y convierte Mar-a-Lago en su cuartel de operaciones

Los detalles Trump, de forma deliberada, resta importancia a la Casa Blanca como centro de operaciones en EEUU para convertir su residencia particular y su persona en el epicentro de las decisiones importantes.

Imagen de archivo de Donald Trump en Mar-a-Lago.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Donald Trump se ha acostumbrado a recibir a líderes mundiales en Mar-a-Lago en vez de hacerlo en la Casa Blanca. Esta es su residencia particular en Florida, su club, no es la oficial que corresponde a su presidencia. De esta forma, una vez más, el presidente de EEUU desdibuja los límites entre su cargo y su persona.

Las dos reuniones recientes más importantes sobre diplomacia internacional han sido en Mar-a-Lago, no en la Casa Blanca. Trump parece abrir encantado las puertas de su residencia personal en Palm Springs para lo que son las decisiones importantes, como hablar de una posible paz entre Rusia y Ucrania o poner por las nubes a su gran aliado en Israel, Benjamín Netanyahu.

Ellos no son los únicos que han sido invitados a su casa, Hace un mes, el presidente argentino Javier Milei también tuvo el honor de acudir a una gala allí. Meloni es otra de las personas que han visitado este lugar.

"Mar-a-Lago es un símbolo muy poderoso de hasta qué punto la democracia de EEUU se está convirtiendo en un cortijo", ha destacado Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

Con estos movimientos, Trump parece estar borrando la fina línea entre su vida personal y la presidencia, llevándose el trabajo a casa. "Representa la cuna del trumpismo, es donde él cumplió su exilio, esos cuatro años en los que estuvo fuera del poder", ha señalado el profesor de Relaciones Internacionales.

Aunque no estaba invitado, el FBI también ha pasado por Mar-a-Lago por motivos que seguro no han gustado demasiado al republicano.

"Es un club privado donde él se lleva documentos secretos de Estados Unidos, donde él puede mantener negocios privados incompatibles con su condición de presidente", ha explicado Pedro Rodríguez.

Trump, de forma deliberada, resta importancia a la Casa Blanca como centro de operaciones en Estados Unidos para convertir su residencia particular y su persona en el epicentro de las decisiones importantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo lanza un claro aviso a Vox ante una posible repetición electoral en Extremadura: "Sería una irresponsabilidad"
  2. Una bengala, una discoteca subterránea y decenas de muertos y heridos: Suiza llora a las víctimas del incendio de Crans Montana
  3. El Gobierno de Ayuso riega de dinero a Quirón y Ribera Salud: aprueba un pago extra de 500 millones de euros por su gestión de los hospitales públicos
  4. Mueren tres personas en un incendio en Carabanchel, Madrid
  5. Trump amenaza a Irán con intervenir para "rescatar" a su población si "asesina a manifestantes" en las protestas
  6. Hasta 300 guardias civiles vigilan la rave ilegal en el embalse del Cenajo (Albacete) que comenzó en Nochevieja