Trump viaja a Davos con Groenlandia en el punto de mira y amenazas que ponen en riesgo el plan de paz en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es la persona más esperada en el Foro de Davos. Sus continuas amenazas sobre la situación de Groenlandia, que han encontrado el rechazo frontal de los principales líderes europeos -con excepción de su 'amigo' Mark Rutte-, llegan a salpicar incluso la situación que se vive en Ucrania.

Según informa el 'Financial Times', Trump tenía previsto acordar su plan de prosperidad de 800.000 millones de dólares para Ucrania, un plan que se cerraría en el marco del Foro de Davos junto a Europa. Pues bien, según el medio, que cita a seis funcionarios del Gobierno estadounidense, Trump ha pospuesto este plan ante la respuesta europea a sus pretensiones imperialistas y a su negativa a la 'Junta de Paz', a la que ha invitado a Vladímir Putin o a Benjamin Netanyahu, entre otros, y en la que exige un pago de 1.000 millones de dólares en metálico para poder entrar.

Después de un "fallo eléctrico menor" en el Air Force One que ha obligado a darse la vuelta en su camino a Suiza, Trump se dirige a Davos con mucho retraso y prometiendo "no dar marcha atrás" en sus pretensiones de anexionarse la isla. "Encontraremos algo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros", ha declarado ante los medios antes de despegar.

La ambición de Trump de arrebatarle la soberanía de Groenlandia a Dinamarca, otro miembro de la OTAN, ha amenazado con desmantelar la alianza que ha sustentado la seguridad occidental durante décadas. En una publicación en Truth Social, tras hablar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump afirmó: "Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo!".

En las últimas horas, Trump ha llegado a publicar una imagen (generada por inteligencia artificial) de sí mismo en Groenlandia poniendo una bandera estadounidense. Otra imagen lo mostraba hablando con líderes junto a un mapa que mostraba a Canadá y Groenlandia como parte de Estados Unidos. Al preguntársele posteriormente hasta dónde estaba dispuesto a llegar para adquirir Groenlandia, Trump declaró a los periodistas en la Casa Blanca: "Ya lo sabrán".

Por su parte, la ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que no cedería a las exigencias de Trump ni abandonaría Groenlandia. "Lamentablemente, el presidente estadounidense no ha descartado el uso de la fuerza militar. Y, por lo tanto, el resto de nosotros tampoco podemos descartarlo", ha respondido ante las amenazas de Trump. En declaraciones a Reuters, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, apuesta por llegar a un acuerdo para compartir la responsabilidad de la seguridad del Ártico y el Atlántico Norte para dar una salida a una tensión que solo va en aumento.

Uno de los líderes que más contundente se ha mostrado contra Trump ha sido el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien se opuso firmemente a cualquier arancel estadounidense vinculado a la situación de Groenlandia.

