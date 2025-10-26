Trump se reúne con Lula en Malasia y anuncia un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya

El contexto El presidente de EEUU impuso un duro arancel del 50% a Brasil, algo que su líder ha intentado rebajar este domingo durante el encuentro entre ambos.

Durante su participación en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya, países que han mantenido una prolongada disputa fronteriza. Este acuerdo incluye el cese de hostilidades y la liberación de prisioneros. Además, Trump firmó varios pactos comerciales, destacando uno con Tailandia sobre minerales críticos y otro con Camboya que elimina tarifas a productos estadounidenses. También se reunió con el presidente brasileño, Lula, con quien discutió tensiones arancelarias. La cumbre incorporó a Timor Oriental como nuevo miembro de la ASEAN.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha firmado este domingo varios pactos comerciales y ha anunciado un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya durante su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde también se ha reunido con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Trump ha iniciado la primera gira asiática de su segundo mandato en Kuala Lumpur, donde aterrizó este domingo para dirigirse rápidamente al Centro de Convenciones de la capital malasia y encarar una maratoniana jornada de acuerdos y reuniones.

Así, en primer lugar, el presidente de Estados Unidos ha anunciado el que considera un "acuerdo histórico" entre Camboya y Tailandia, que mantienen una disputa fronteriza desde hace décadas y cuyos Ejércitos se enfrentaron el pasado julio en la frontera que comparten los dos países. Con medio centenar de muertos, el conflicto ya se saldó entonces con un alto el fuego mediado por Trump.

"Hemos terminado ocho guerras"

"Esta es una de las ocho guerras que mi Administración ha terminado en solo ocho meses", ha manifestado Donald Trump al anunciar los que llamó "Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur".

Sin embargo, se desconoce el verdadero alcance de un acuerdo que no parece profundizar en las causas del conflicto, y que incluye el cese de hostilidades, el compromiso de ambas partes de permitir observadores regionales en la zona en conflicto, y la liberación de 18 prisioneros de guerra camboyanos, entre otros asuntos.

Además, Trump se ha comprometido este domingo a solucionar "muy rápidamente" el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que atravesaron un grave episodio de enfrentamientos armados en su divisoria la semana pasada, y que actualmente se encuentran bajo un alto el fuego y en negociaciones de paz.

Acuerdos comerciales

En su estilo transaccional, el presidente de EEUU ha anunciado en paralelo varios acuerdos comerciales con la ASEAN, incluyendo dos con Tailandia y Camboya, durante la misma ceremonia de paz entre ambos países.

En este sentido, Trump ha informado sobre un pacto con Tailandia para "fortalecer la cooperación" en el desarrollo y la expansión de las cadenas de suministro de minerales críticos; y acerca de un acuerdo comercial con Camboya que fija los aranceles al país en el 19%.

Y según la Casa Blanca, Camboya se compromete por el mismo a eliminar el 100% de las tarifas a los productos agrícolas y bienes industriales que EEUU exporte al país asiático. "Estados Unidos mantendrá un sólido comercio y cooperación (...) con ambas naciones, siempre que vivan en paz", ha aseveradoTrump.

El líder del Ejecutivo estadounidense también ha firmado este domingo un acuerdo con Malasia que permite a la nación norteamericana ampliar su acceso a las tierras raras del país, cuando Washington busca nuevas fuentes de suministro debido a las restricciones a las exportaciones de este mineral por parte de China, que casi monopoliza la industria. "Malasia se ha comprometido a no prohibir ni imponer cuotas a las exportaciones de minerales críticos o tierras raras a Estados Unidos", destaca el acuerdo, según la Casa Blanca.

La reunión con Lula

Asimismo, Trump y Lula mantuvieron una reunión en los márgenes de la cumbre, posibilidad que habían anticipado tanto EEUU como Brasil en los últimos días y que no fue confirmada hasta este mismo domingo, en medio de tensiones por el arancel del 50% de Washington a Brasilia.

Tras el encuentro, el presidente brasileño ha expresado en su cuenta de X que la reunión había sido "excelente" y ha anticipado que sus equipos se reunirían de manera "inmediata" para continuar las negociaciones.

Por su parte, Trump afirmó al inicio del encuentro que iban a lograr "acuerdos muy buenos" y que terminarían teniendo "una relación muy buena". No obstante, el estadounidense ha alabado al expresidente brasileño, su aliado Jair Bolsonaro, por cuya causa judicial están enfrentados EEUU y Brasil.

Durante el vuelo a Kuala Lumpur, Donald Trump ha responsabilizado a Hamás de una posible ruptura del alto el fuego en Gaza, mientras llevaba 'bajo el brazo' el arancel extra del 10% a Canadá que anunció horas antes.

Las delegaciones de las potencias mundiales alcanzaron este domingo un "acuerdo preliminar" en medio de sus tensiones comerciales, allanando así el terreno para el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump, que será el plato fuerte de la gira por Asia del estadounidense y se espera el jueves en Corea del Sur.

Antes, Trump pondrá rumbo a Japón el lunes, mientras en Kuala Lumpur continuarán hasta el martes las reuniones de la ASEAN, ya con un perfil más regional tras la marcha del estadounidense, quien busca fortalecer lazos con una región a la que ha dado de lado desde que llegó a la Casa Blanca.

Con un producto interior bruto (PIB) combinado de 4,1 billones de dólares –una cifra comparable a la de economías como Japón o India–, la ASEAN incorporó este domingo a Timor Oriental, el país más joven de Asia, como su undécimo miembro, y el bloque de economías emergentes integrado por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos y Camboya suma así un nuevo socio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.