Trump recibe las disculpas del primer ministro de Canadá por el polémico anuncio contra los aranceles de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido las disculpas del primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien intenta zanjar la polémica generada por un anuncio emitido en Ontario contra la guerra arancelaria declarada por el mandatario norteamericano.

Este anuncio cita a un icono republicano como era el expresidente Ronald Reagan. La emisión incluye fragmentos de un discurso que pronunció en 1987 en el que el exmandatario critica los aranceles como una política que perjudica a todos los estadounidenses.

Por su parte, la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan, custodia del legado del expresidente, denunció inmediatamente que el anuncio tergiversaba sus palabras.

Un estudio de la cadena pública PBS confirmó que incluía algunas declaraciones de Reagan fuera de orden cronológico y omitió que este grabó el discurso después de imponer aranceles a algunos productos japoneses pero, por lo general, consideró que se ajustaba bastante a la opinión del fallecido mandatario.

Trump, no obstante, acabó montando en cólera, dio por suspendidas las negociaciones comerciales con Canadá y acabó imponiendo un 10 por ciento adicional de aranceles como castigo.

Ante esta situación, Carney ha confirmado este sábado que expresó sus disculpas a Trump por cualquier incomodidad que hubiera podido generar el anuncio. "Sí, pedí disculpas al presidente, porque se sintió ofendido por el anuncio", ha indicado en declaraciones recogidas por los medios canadienses.

No obstante, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, se ha atrincherado en su postura de que el anuncio no engaña a nadie y se ha vanagloriado de que ha conseguido lo que buscaba: enfurecer a Trump. "Hemos logrado nuestro objetivo", ha manifestado Ford, conocido por su fuerte temperamento, y quien nada más comenzar la guerra arancelaria ordenó la retirada de todas las bebidas alcohólicas estadounidenses de las tiendas del estado.