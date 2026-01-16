Trump se queda solo: apenas un 4% de estadounidenses apoya hacerse con Groenlandia usando la fuerza

El contexto El presidente de EEUU tiene a la isla, territorio dependiente de Dinamarca, entre ceja y ceja. Ha avisado de que van a "hacer algo, por las buenas o por las malas".

Donald Trump se enfrenta a un aislamiento significativo en su intención de adquirir Groenlandia, con solo un 17% de los estadounidenses apoyando la idea, según una encuesta de Reuters. La oposición crece drásticamente al 71% si se considera el uso de la fuerza, una opción que Trump ha mencionado. Solo un 4% de los ciudadanos ve positivamente la adquisición militar de la isla, con un escaso 2% de demócratas y 8% de republicanos apoyando esta vía. Trump, quien prometió reducir intervenciones extranjeras, ahora justifica su interés en Groenlandia por "seguridad nacional", mientras amenaza con aranceles a países que no respalden su plan.

Donald Trump se ha quedado solo. Se ha quedado solo entre los estadounidenses. Tanto entre los demócratas como entre los republicanos. Tanto entre los que no piensan como él como entre los que, a priori, sí piensan o deberían pensar de forma similar. Así es en lo que a Groenlandia se refiere, porque solo uno de cada cinco ciudadanos de EEUU apoya la idea de hacerse con la isla.

De hacerse, de controlar, un territorio que depende de Dinamarca. De un país de Europa. De la Unión Europea. De una nación aliada de EEUU en el marco de la OTAN. Ante eso, ante la opción de que el gran deseo de Trump se haga realidad, una encuesta realizada por Reuters indica que tan solo un 17% de los estadounidenses está a favor de esta posibilidad.

El porcentaje es mucho, muchísimo menor, si además de hacerse con ella el medio usado es la fuerza. Es, como afirmó Trump que estaba considerando, "por las malas". Apenas un 4% de los estadounidenses valora esta opción como algo positivo.

Por ideología, solo un 2% de los demócratas dice 'sí' a tomar Groenlandia por la vía militar. En el lado republicano, en el del partido de Donald Trump, el apoyo es un pírrico 8%.

Y es que el 'no' es palpable. Un 47% rechaza la idea de anexionarse la isla danesa, y el porcentaje se eleva al 71% si implica el uso de las armas. Por partidos, el rechazo entre los demócratas es del 89% por el 60% de los republicanos.

Hay que recordar, en ese sentido, que Trump llegó a la presidencia de EEUU con la promesa de no continuar con las intervenciones en el extranjero, algo que su país ha hecho y sigue haciendo con él al mando como se ha visto con Venezuela.

Tras bombardear Caracas y capturar a Nicolás Maduro parece ser que el siguiente objetivo de Trump es Groenlandia. Para justificar su deseo, el republicano dice que es por motivos de "seguridad nacional".

Con Europa desplegando o abriendo la idea del despliegue de tropas al afirmar Trump que rusos y chinos también andan detrás de la isla, el presidente de EEUU ha usado la bala de los aranceles. "Podría imponerlos a los países que no apoyen mi plan con Groenlandia", ha expuesto.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.