Trump, contra la prensa: la Casa Blanca impone nuevas restricciones de acceso a los periodistas

Los detalles El cambio en esta política de acceso está justificado, según el Gobierno estadounidense, por motivos de seguridad. Alegan que el personal de comunicación maneja "habitualmente información sensible".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado controversia al restringir el acceso de los periodistas a la Sala 140 de la Casa Blanca, ubicada junto al Despacho Oval. Ahora, los periodistas necesitarán una "cita previa" aprobada por el personal de comunicación del Gobierno, justificando la medida por razones de seguridad debido a la información sensible que manejan. Esta restricción dificulta el acceso a figuras clave como el director de comunicaciones, Steven Cheung, o la portavoz, Karoline Leavitt. Además, el Pentágono ha implementado una política similar, considerando a los periodistas un "riesgo para la seguridad" al solicitar información sensible, lo que ha llevado a que muchos medios importantes se nieguen a firmar dicha política.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a levantar polémicas, esta vez contra los periodistas. La Casa Blanca informaba este viernes que la prensa tendrá restringido el acceso a la denominada Sala 140 del Ala Oeste del edificio gubernamental que está ubicada junto al Despacho Oval, para lo cual requerirán de una "cita previa" que debe ser aprobada por los responsables de comunicación del Gobierno estadounidense.

El cambio en la política de acceso de los periodistas está justificado, según la Casa Blanca, por motivos de seguridad. Alegan que el personal de comunicación maneja "habitualmente información sensible" debido a que ahora también dirigen las informaciones relacionadas con la seguridad nacional.

"Para proteger dicha información y mantener la coordinación entre el personal del Consejo de Seguridad Nacional y el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, los miembros de la prensa ya no tienen permitido el acceso a la Sala 140 sin autorización previa mediante cita con un miembro autorizado del personal", han indicado las autoridades estadounidenses en un comunicado.

Por este motivo, los periodistas tendrán que pasar un trámite más, que puede incluso ser denegado, para acceder a personas como el director de comunicaciones de la residencia presidencial, Steven Cheung, o su portavoz, Karoline Leavitt, a quienes denominan "prensa superior".

Esta nueva acometida contra la prensa se une a la decretada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con la política de medios del Pentágono. Bajo el nuevo reglamento puesto en marcha a mediados de octubre, los periodistas pueden ser considerados "un riesgo para la seguridad" con apenas solicitar información sensible al personal del Departamento de Defensa, una actividad frecuente ante la inexistencia de ruedas de prensa rutinarias.

Los reporteros de la gran mayoría de los medios de comunicación se negaron a firmar esta política -medios como ABC News, NBC News, CBS News, CNN, Associated Press, Reuters o Bloomberg-, por lo que ninguno de los principales periódicos o cadenas de televisión están presentes de manera permanente en el Pentágono.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.