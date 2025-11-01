Ahora

"Un riesgo para la seguridad"

Trump, contra la prensa: la Casa Blanca impone nuevas restricciones de acceso a los periodistas

Los detalles El cambio en esta política de acceso está justificado, según el Gobierno estadounidense, por motivos de seguridad. Alegan que el personal de comunicación maneja "habitualmente información sensible".

Donald Trump, en rueda de prensa en la Casa BlancaDonald Trump, en rueda de prensa en la Casa BlancaAgencia EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a levantar polémicas, esta vez contra los periodistas. La Casa Blanca informaba este viernes que la prensa tendrá restringido el acceso a la denominada Sala 140 del Ala Oeste del edificio gubernamental que está ubicada junto al Despacho Oval, para lo cual requerirán de una "cita previa" que debe ser aprobada por los responsables de comunicación del Gobierno estadounidense.

El cambio en la política de acceso de los periodistas está justificado, según la Casa Blanca, por motivos de seguridad. Alegan que el personal de comunicación maneja "habitualmente información sensible" debido a que ahora también dirigen las informaciones relacionadas con la seguridad nacional.

"Para proteger dicha información y mantener la coordinación entre el personal del Consejo de Seguridad Nacional y el personal de comunicaciones de la Casa Blanca, los miembros de la prensa ya no tienen permitido el acceso a la Sala 140 sin autorización previa mediante cita con un miembro autorizado del personal", han indicado las autoridades estadounidenses en un comunicado.

Por este motivo, los periodistas tendrán que pasar un trámite más, que puede incluso ser denegado, para acceder a personas como el director de comunicaciones de la residencia presidencial, Steven Cheung, o su portavoz, Karoline Leavitt, a quienes denominan "prensa superior".

Esta nueva acometida contra la prensa se une a la decretada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, con la política de medios del Pentágono. Bajo el nuevo reglamento puesto en marcha a mediados de octubre, los periodistas pueden ser considerados "un riesgo para la seguridad" con apenas solicitar información sensible al personal del Departamento de Defensa, una actividad frecuente ante la inexistencia de ruedas de prensa rutinarias.

Los reporteros de la gran mayoría de los medios de comunicación se negaron a firmar esta política -medios como ABC News, NBC News, CBS News, CNN, Associated Press, Reuters o Bloomberg-, por lo que ninguno de los principales periódicos o cadenas de televisión están presentes de manera permanente en el Pentágono.

