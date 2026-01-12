Ahora

RESPUESTA A LAS PROTESTAS

Trump penalizará con un arancel del 25% a cualquier país que "haga negocios" con Irán de manera "inmediata"

¿Por qué es importante? Es un paso más para ahogar al país liderado por los ayatolás, que está inmerso en una ola de protestas. EEUU no descarta las acciones militares en Irán.

Imagen del presidente de EEUU, Donald TrumpImagen del presidente de EEUU, Donald TrumpEuropa Press
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que todo país que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25% por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán. "Esta orden es inmediata y final", dijo Trump en una publicación en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán deberá pagar un arancel del 25% sobre todas las transacciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América. La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense 'Axios', asegurara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en una conferencia este lunes que Trump no descarta acciones militares en Irán.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay, según datos oficiales

