Trump lanza otra amenaza a sus adversarios tras la imputación del exdirector del FBI: "Habrá otros, son demócratas corruptos"

Donald Trump continúa su campaña de amenazas y represalias contra sus rivales políticos e ideológicos. Tras la imputación de James Cowey, exdirector del FBI, Trump ha advertido que "habrá otros" que seguirán a Cowey, a quien califica de "persona enferma" y "policía corrupto". Aunque niega la existencia de una lista, apunta a figuras como Lisa Monaco, directora de Asuntos Globales de Microsoft, solicitando su despido por considerarla una amenaza para la seguridad nacional. Trump acusa a sus adversarios de convertir el Departamento de Justicia en un arma política. La incertidumbre persiste sobre quién será el próximo objetivo de sus represalias.

Donald Trump sigue con su campaña de amenazas y represalias. Sigue teniendo a sus rivales políticos e ideológicos en su punto de mira. Después de la imputación de James Cowey, exdirector del FBI, el presidente de EEUU ha avisado de que, a pesar de que según él "no hay una lista", sí considera "que habrá otros" que sigan a alguien a quien ha definido como una "persona enferma" y un "policía corrupto".

Así lo ha expresado antes de subirse al Marine One para asistir a la Ryder Cup de golf: "No hay una lista, pero habrá otros. Son corruptos. Demócratas corruptos que forman parte de la izquierda radical".

"Convirtieron el Departamento de Justicia en un arma política como nadie antes lo había hecho, y es algo terrible. Espero de verdad que haya otros, porque no se puede dejar que esto le pase a un país", ha dicho el presidente.

Porque Trump sigue. Sigue e insiste en que esa imputación judicial a Cowey no es por ninguna venganza sino "por justicia": "No se puede permitir que esto siga ocurriendo. Es una persona enferma y un corrupto. Siempre lo ha sido. Todos lo saben".

"Cowey mintió"

La acusación que sobre él pesa, la de mentir en el Congreso en su comparecencia en septiembre de 2020, cuando negó haber filtrado información a la prensa sobre los vínculos de Trump con Rusia: "Pensó que no lo atraparían, pero lo atraparon".

"Mintió. Mintió en muchas cosas pero esta fue muy importante. Pudo haber dicho... bueno, no me acuerdo. Pero no dijo eso", ha afirmado un Trump que ya antes cargó contra Cowey en 'Truth Social', a quien definió como "un destructor de vidas".

Próximo objetivo: Lisa Monaco

Y sí, tras él puede haber más. Puede haber gente como, por ejemplo, Lisa Monaco, directora de Asuntos Globales de Microsoft. Porque Trump ya ha pedido oficialmente su despido. Ya ha pedido que cesen a una persona que ha trabajado con los expresidentes Barack Obama y Joe Biden, siendo asesora de seguridad nacional con el primero y fiscal general adjunta con el segundo.

"Ambos son artífices de las peores conspiraciones contra nuestro país", dice Trump. Entre las que menciona, están las investigaciones por el asalto al Capitolio o esos presuntos vínculos con Rusia en su campaña electora de 2016.

En ese sentido, Trump considera "inaceptable" que hayan elegido a Monaco para un cargo de tan alto nivel "con acceso a información altamente sensible". "En mi opinión, Microsoft debería despedirla inmediatamente", ha afirmado.

Porque ha acusado a Monaco de ser una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. En especial, por los contratos que la tecnológica tiene con el Gobierno. Ha señalado además que la Casa Blanca la ha retirado todas sus autorizaciones de seguridad, y también su acceso a la inteligencia de seguridad nacional y a todas las propiedades federales.

Es una más de esa lista que Trump dice que no existe. Una más para quien el presidente ha pedido el despido. Una demostración más de que al republicano no le tiembla el pulso para amenazar con represalias a todos sus adversarios y rivales políticos e ideológicos.

¿Quién será el siguiente?

Ahora la duda está en quién será el siguiente. Podría ser el senador Adam Schiff, o quizá Letitia James, fiscal federal de Nueva York. También John Bolton, antiguo consejero de Seguridad Nacional de Trump y ahora muy crítico con sus medidas. Además, está Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, a quien el republicano quiere cesar. John Brennan, exdirector de la CIA, también puede estar en esa 'no lista' de la Casa Blanca.

