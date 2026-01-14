Donald Trump insulta y hace una peineta a un trabajador que le llamó "protector de pedófilos": "Que te jodan"

Entre líneas El trabajador ha desvelado que fue suspendido de su empleo tras gritarle a Trump. "No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", ha asegurado en 'The Washington Post'.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, protagonizó un incidente en la planta de Ford en Detroit al hacer gestos obscenos hacia un trabajador que le gritó "protector de pedófilos". En un video difundido, se observa a Trump respondiendo con su dedo medio y repitiendo "que te jodan". El trabajador, TJ Sabula, fue suspendido tras el altercado. El suceso ocurrió mientras Trump reforzaba su política de apoyo a la manufactura nacional. Este episodio se suma a la polémica de 2025 relacionada con Jeffrey Epstein, donde documentos filtrados sugieren que Trump conocía los delitos del magnate. La Casa Blanca defendió la reacción de Trump como "apropiada".

El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo gestos obscenos este martes hacia un trabajador de Ford durante su visita a la planta de ensamblaje de la fabricante de autos en Detroit, luego de que este le gritara: "protector de pedófilos".

En un video difundido en varias cuentas de X, se observa a Trump caminando por la planta mientras un trabajador, desde un estacionamiento, le grita la frase mencionada. El mandatario respondió mostrando su dedo medio y repitiendo varias veces: "que te jodan".

El trabajador fue identificado como TJ Sabula, de 40 años, quien en entrevista con 'The Washington Post' afirmó que tras gritarle a Trump fue suspendido de su empleo. "No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", dijo Sabula, quien aseguró que aunque nunca apoyó a Trump, en el pasado ha votado por otros republicanos.

El incidente ocurrió mientras Trump recorría la fábrica de Ford para reforzar su política de apoyo a la manufactura nacional. La Casa Blanca respondió a consultas sobre la reacción del mandatario afirmando que su actuar "fue el apropiado".

Este episodio se suma a la polémica que rodea a Trump en 2025 por el caso del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, cuando la filtración de documentos por parte de congresistas demócratas reveló correos que sugerían que Trump tenía conocimiento de los delitos y había pasado tiempo con una de las víctimas.

A finales de año, el presidente permitió la publicación de los documentos de Epstein a través del Departamento de Justicia, aunque no fueron liberados en su totalidad, lo que provocó críticas de senadores demócratas y de las víctimas por la falta de transparencia.

