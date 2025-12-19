Trump se inspira en 'Los Juegos del Hambre' y crea sus propios 'Patriot Games': una competición por el honor nacional

Los detalles El presidente de EEUU ha anunciado "un evento deportivo de cuatro días sin precedentes" con "un joven y una joven de cada estado y territorio". Eso sí, no habrá muertes como en la película, aunque sí el ideario MAGA.

Donald Trump ha anunciado la celebración de los primeros 'Patriot Games' en Estados Unidos, coincidiendo con el 250 aniversario del país. Este evento deportivo de cuatro días contará con la participación de un joven y una joven de cada estado y territorio, evocando el concepto de los 'Juegos del Hambre', aunque sin muertes. Trump asegura que no habrá hombres compitiendo en deportes femeninos. La propuesta ha generado comparaciones con la famosa saga literaria y cinematográfica debido a sus similitudes. Trump afirma que 2026 será una celebración única para Estados Unidos, con un enfoque en el ideario MAGA.

Atención a la última gran idea de Trump: quiere celebrar los primeros 'Patriot Games' de EEUU con motivo del 250 aniversario del país. Contará con los mejores atletas de secundaria, un joven y una joven, de cada estado y territorio, justo como en el fenómeno literario de 'Los Juegos del Hambre', donde los participantes luchaban por su vida.

Como si se tratase del anuncio de una película de ciencia ficción, Trump ha anunciado que en otoño serán "anfitriones de los primeros 'Patriot Games'. De esta forma ha anunciado para el próximo año "un evento deportivo de cuatro días sin precedentes".

Llegan así 'Los Juegos del Hambre' versión Trump, con "un joven y una joven de cada estado y territorio" que competirán por el honor nacional. Así lo ha dicho el presidente estadounidense, como si se tratara de la película de la saga, en la que anunciaban: "Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente".

Sus 'Patriot Games' se celebrarán con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos. Según ha dicho Trump, "2026 será una celebración de Estados Unidos como ninguna otra". Como si hubiera calcado el mundo distópico de la saga para convertirlo en una realidad.

Eso sí, no habrá muertes, aunque sí el ideario MAGA. "Prometo que no habrá hombres en el deporte femenino. No lo verán. ¡Verán de todo menos eso!", ha dicho Trump.

No solo nosotros. Son muchos los que han comparado este anuncio con las películas de 'Los Juegos del Hambre'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.