Trump emplaza a "dos semanas" saber la posición de Dinamarca a su plan de misiles, miles de militares y explotación de minerales en Groenlandia

¿Qué ha dicho? Al ser preguntado por los periodistas si Copenhague está de acuerdo con los conceptos acordados por Trump con Rutte, el estadounidense respondió: "Creo que a todos les gusta (el preacuerdo)... Ya les contaré en unas dos semanas".

"Nos encontramos en una situación grave". Así se ha pronunciado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, la tarde de este viernes. Frederiksen está ya en Groenlandia para reunirse con el líder groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. Los medios estadounidenses apuntan que el plan acordado por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, incluiría desplegar misiles y miles de militares, además de explotar los recursos minerales de la isla ártica, algo de lo que no han escuchado hablar los daneses.

Trump aseguró a bordo del Air Force One la madrugada de este viernes que en aproximadamente dos semanas se conocerá la reacción de las autoridades danesasal plan acordado con la OTAN en Davos (Suiza) para solventar la situación en torno a Groenlandia, isla que el mandatario tiene en la mira por motivos, según ha alegado, de seguridad nacional.

Al ser preguntado por los periodistas si Copenhague está de acuerdo con los conceptos acordados entre Trump y Rutte, el presidente estadounidense respondió: "Creo que a todos les gusta (el preacuerdo)... Ya les contaré en unas dos semanas". "Podemos hacer lo que queramos, podemos decantarnos por lo militar, podemos hacer lo que queramos, y se está negociando, y veremos qué pasa. Creo que será bueno", ha añadido Trump, sugiriendo que una posibilidad es ampliar la presencia de bases militares estadounidense permanentes en el territorio helado que controla la corona danesa.

Desde que retornó al poder hace un año, Trump ha dicho que Groenlandia es indispensable para la seguridad de EEUU ante el creciente interés de Rusia y China en la región ártica y llegó a decir que Washington la anexionaría "por las buenas o por las malas" antes de asegurar este miércoles en Davos que no tiene intención de usar la fuerza para hacerse con la isla.

El republicano no quiso ofrecer más detalles sobre ese marco de acuerdo del que apenas se conoce nada, pero que podría otorgar derechos a EEUU sobre recursos minerales en la isla y que, según Rutte, no afecta a la soberanía de Groenlandia. "Vamos a trabajar todos juntos. Y de hecho, la OTAN participará con nosotros. Vamos a hacer algunas partes en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser", se limitó a decir ahora Trump.

"Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no olviden que también son buenas para Europa. Porque, ya saben, cuando nos va bien, a ellos también les va bien, y si no nos va bien, eso no es muy bueno para ellos. Porque nosotros mantenemos todo unido", sentenció el mandatario.

El pasado fin de semana Trump amenazó con imponer aranceles a ocho países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y se habían mostrado contrarios a que EEUU comprara el territorio, pero este miércoles descartó hacer uso de los gravámenes al anunciar el principio de acuerdo con Rutte. Funcionarios anónimos citados este viernes por el diario 'The New York Times' apuntan a que el futuro acuerdo podría resultar en algo similar al estatus que tienen dos bases militares británicas en Chipre y que permanecen bajo soberanía del Reino Unido desde la independencia de la isla en 1960.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.