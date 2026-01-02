Trump desvela a qué se deben los moratones de sus manos: un gran consumo de aspirinas para mantener su sangre "buena y diluida"

Los detalles "Soy un poco supersticioso. Dicen que es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón. Quiero sangre buena y diluida. ¿Tiene sentido?", ha dicho en una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal'.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado el misterio detrás de los moratones en sus manos, que han sido motivo de preocupación. En una entrevista con 'The Wall Street Journal', explicó que el consumo excesivo de aspirinas es la causa. Trump toma 325 miligramos al día, cuatro veces más de lo recomendado, lo que incrementa el riesgo de hemorragias. Además, su entorno menciona problemas de oído y tendencia a dormirse en reuniones. Aunque se ha especulado sobre su salud, Trump asegura estar en buen estado y atribuye su bienestar a su genética, minimizando la importancia del deporte.

Los moratones en las manos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han preocupado al mundo entero durante meses y aunque ha intentado maquillarlos, las cámaras los han captado en más de una ocasión.

Un misterio que él mismo ha revelado en una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal': ahora sabemos que son el resultado de un gran consumo de aspirinas. Su entorno asegura que el presidente tiene problemas de oído y además se duerme en las reuniones. Además, expresan que su piel está mal, que se pasa el día tomando aspirinas y que consume demasiada comida basura.

"Soy un poco supersticioso. Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón. Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón. ¿Tiene sentido?", ha explicado.

Sin embargo, las cantidades según las indicaciones de su médico son totalmente diferentes a las reales y es que Trump toma 325 miligramos de aspirina al día, el cuádruple de la recomendada.

Su consumo continuado no solo aumenta el riesgo de hemorragias, también el de mortalidad y para Trump sus ya famosos apretones de manos se están convirtiendo en un deporte de riesgo.

Trump también responde sobre sus recientes 'siestas' en algunas reuniones: "Es muy relajante para mí". Eso sí, asegura que en el momento en el que le fotografían en esos momentos, solo parpadea: "A veces me sacan una foto parpadeando, parpadeando y me pillan parpadeando".

Así, ha desmetido tener problemas de salud y ha asegurado que está estupendamente y que su genética es envidiable. Por eso, no le interesa el deporte más allá del golf ni ha aguantado mucho tiempo llevando calcetines de compresión para su insuficiencia venosa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.