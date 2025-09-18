Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista en EEUU: "Son un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo"

El símbolo del grupo Antifa, en la fachada de un edificio de Berlín

Entre líneas Trump ha aprovechado el asesinato de Kirk para avanzar en su camino autoritarista. Durante años ha acusado a Antifa de la violencia que vive EEUU y en múltiples ocasiones ya había amenazado con designarlo como grupo terrorista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado al movimiento antifascista Antifa como una "gran organización terrorista", describiéndola como un "desastre radical de izquierda". Esta decisión sigue al asesinato del activista conservador Charlie Kirk y busca investigar a los financiadores de Antifa. Trump, en Reino Unido, afirmó que cualquier violencia atribuida a Antifa será severamente castigada. Sin embargo, la descentralización de Antifa plantea desafíos para su designación oficial. Trump ha acusado repetidamente a Antifa de incitar la violencia, especialmente tras las protestas por el asesinato racista de George Floyd. Además, varios empleados han sido sancionados por comentarios sobre el asesinato de Kirk, mientras los republicanos buscan sancionar a demócratas críticos de Kirk en espacios legislativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la designación del movimiento antifascista Antifa como una "gran organización terrorista", calificándola de "un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo". Trump indicó en su cuenta de Truth Social que también recomendará investigar a quienes financien a Antifa "de acuerdo con los más altos estándares legales". La medida se produce tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre.

El mandatario, que se encuentra en un viaje oficial en Reino Unido, agregó que su decisión busca proteger a los ciudadanos y subrayó que cualquier acción violenta atribuida a Antifa será tratada con todo el peso de la ley. En su publicación el republicano no dejó claro qué mecanismo usaría Trump para hacer la designación, ya Antifa es una red muy descentralizada en EEUU que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas que carece de un liderazgo definido, lo que hace incierto quién o qué sería exactamente el objetivo.

El presidente estadounidense ha acusado a esta red en numerosas ocasiones de incitar la violencia, incluyendo los disturbios posteriores a la muerte de George Floyd en 2020 en su primer mandato, y había manifestado su deseo de designarlo como grupo terrorista en múltiples ocasiones, aunque expertos y funcionarios han subrayado la dificultad legal de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

Desde el 10 de septiembre, día en el Kirk fue asesinado en Utah, Trump ha responsabilizado en sus apariciones públicas a la "izquierda radical" de la violencia política que vive el país.

Varios empleados de empresas y universidades en Estados Unidos han sido despedidos o sancionados por comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato de Kirk. Entre ellos figuran trabajadores de Nasdaq, Perkins Coie y un estudiante de la Universidad Estatal de Texas, expulsado por imitar el asesinato durante una vigilia.

Los republicanos han intentado sancionar y eliminar de espacios legislativos a representantes demócratas que han sido críticos sobre el papel y los comentarios que el activista ultra emitía durante sus programas en línea o en sus actividades en espacios públicos y universidades, donde confrontaba a jóvenes estudiantes de pensamiento liberal.