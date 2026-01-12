Trump descarta una acción militar en México tras una "buena" conversación con Sheinbaum que ofrece mediar con Cuba

Entre líneas Ambos mandatarios han hablado por primera vez desde la intervención militar de EEUU a Venezuela y en medio de las amenazas de Trump con llevar a cabo "ataques terrestres" contra los cárteles en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado este lunes rebajar la tensión con Donald Trump durante una llamada, en lo que ella misma ha calificado como una "muy buena conversación". En esa charla, la primera que mantienen ambos mandatarios tras el ataque de EEUU a Venezuela y las amenazas contra México, Sheinbaum ha destacado los buenos resultados de la "colaboración conjunta" en materia de seguridad.

"Hablamos del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido en 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos", ha señalado la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

También ha afirmado que han hablado del "respeto a las soberanías". En este sentido, ha asegurado que ha quedado "descartada" la intervención militar en México con la que Trump amenazó hace unos días al apuntar posibles ataques terrestres a los cárteles del narcotráfico.

"Quedó muy claro en la conversación, que hay colaboración, coordinación y que seguimos trabajando conjuntamente en ese marco", ha añadido, antes de afirmar que Trump le ha dicho hasta "tres veces" que "le interesaría tener más participación en la seguridad en México".

Asimismo, la presidenta mexicana le ha dejado claro su rechazo a la intervención militar en Venezuela, en la que fue capturado el presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. "Me preguntó que cuál era mi opinión sobre lo que habían hecho en Venezuela y le dije que nuestra Constitución era muy clara, que no estábamos de acuerdo con las intervenciones. Y hasta ahí, no hubo más", ha relatado.

Mediación con Cuba

Al mismo tiempo que Trump ha mostrado interés en participar en la seguridad de México, Sheinbaum ha propuesto que su gobierno actúe como "un vehículo de comunicación" entre Estados Unidos y Cuba. Aunque es un asunto que no ha sido abordado durante la conversación de este lunes, la presidenta ha asegurado que podría tratarse más adelante.

Además, ha aclarado que, de hacerlo, tendrían "que aceptar las dos partes, evidentemente".

Se trata de un asunto muy relevante para la relación de México con EEUU, que se ha deteriorado después de que el diario 'Financial Times' informara de que México se ha convertido en el principal proveedor de crudo de Cuba.

A este respecto, Sheinbaum aseguró la semana que "no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente" y rechazó que haya "un envío particular".

Donald Trump advirtió el domingo a Cuba de que ya no recibirá más dinero o petróleo de Venezuela, al señalar que la isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".

