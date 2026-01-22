Trump demanda a JPMorgan Chase y a su CEO por más de 4.250 millones de euros por "desbancarizarle"

¿Por qué es importante? El líder republicano les acusa de haberle cerrado las cuentas de manera arbitraria tras el asalto al Capitolio de 2021. Les reclama 5.000 millones de dólares.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado a JPMorgan Chase y a su CEO, Jamie Dimon, por cerrar sus cuentas tras el asalto al Capitolio en 2021, exigiendo 5.000 millones de dólares. Trump acusa al banco de difamación comercial y de incumplir el deber de buena fe, alegando motivaciones políticas para la decisión. No es la primera vez que Trump enfrenta a grandes corporaciones; en 2021, ganó una demanda contra YouTube, recibiendo 25 millones de dólares. Trump sostiene que JPMorgan actuó por razones ideológicas, afectando a individuos según su afiliación política.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intenta intimidar a todo aquel que considera enemigo o del que puede conseguir algo, como dinero. En este sentido, el líder republicano ha presentado una demanda contra el presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, el banco más grande del mundo, y la propia entidad financiera por haberle cerrado varias de sus cuentas justo después del asalto al Capitolio en 2021. Le reclama 5.000 millones de dólares, 4.300 millones de euros.

Esta no es la primera vez que Trump ataca a una gran corporación y sale victorioso. En 2021 hizo algo parecido con YouTube, puesto que le cerraron la cuenta tras la invasión de la sede del Congreso estadounidense. El mandatario lo denunció y Mark Zuckerberg le tuvo que pagar casi 25 millones de dólares.

Asimismo, la denuncia a la que ha tenido acceso 'Bloomberg' y que recoge 'Europa Press', ha acusado a la entidad de difamación comercial y de incumplir el deber implícito de buena fe y trato justo. El presidente también ha cargado directamente contra Jamie Dimon por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

"Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMorgan Chase (JPMC) fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JPMC de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", argumenta la demanda recogida por 'CNBC'.

Según relató Trump a este mismo medio el pasado mes de agosto, JPMorgan le dio un plazo de 20 días para cerrar todas las cuentas que tenía en el banco tras producirse el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En este sentido, el presidente ha señalado a la mayor firma del país por tamaño de activos, así como a otras, por "desbancarizar", supuestamente, a ciertos individuos en función de su adscripción ideológica.

