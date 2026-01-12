Trump deja claro que tendrá Groenlandia "de una manera u otra": "Si no lo harán China o Rusia y no lo voy a permitir"

¿Qué ha dicho? El mandatario estadounidense espera "llegar a un acuerdo" para hacerse con el poder de la isla y hace de menos a la OTAN: "Yo soy quien ha salvado a la OTAN, yo soy quien ha conseguido que pagaran el 5% del PIB (en gasto en Defensa). Si yo no fuera presidente, no habría OTAN".

Donald Trump ha manifestado su intención de que Estados Unidos se haga con Groenlandia, alegando que si no lo hacen ellos, lo harán China o Rusia. El presidente estadounidense ha expresado su deseo de llegar a un acuerdo con Dinamarca, pero ha enfatizado que, de una forma u otra, se quedarán con la isla. Trump también ha defendido su papel en la OTAN, asegurando que él la salvó al lograr que los países miembros aumentaran su gasto en defensa. En Europa, la ex primera ministra sueca, Magdalena Andersson, ha sugerido un diálogo para apoyar a Groenlandia, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha expresado su preocupación por el conflicto con Estados Unidos.

Donald Trump deja claro que Estados Unidos va a "quedarse" con Groenlandia "de una manera u otra". El presidente estadounidense justifica su decisión de querer hacerse con la isla dependiente de Dinamarca porque si no lo hacen, dice, "lo harán China o Rusia". "No voy a permitir que eso suceda", sentencia Trump.

El mandatario reconoce que le gustaría "llegar a un acuerdo con ellos", algo que haría "más fácil" su pretensión imperialista, pero añade y deja clara su visión: "De una forma u otra, vamos a quedarnos con Groenlandia".

Preguntado a bordo del Air Force One por las posibles repercusiones que tendría hacerse con el control de Groenlandia ante la OTAN, Trump se ha reivindicado como salvador de la Alianza Atlántica por su imposición a los países miembros de aumentar el gasto en Defensa al 5% del PIB. "Yo soy quien salvó a la OTAN, yo soy quien consiguió que pagaran el 5% del PIB. Si yo no fuera presidente, no habría OTAN", defiende Trump.

Trump ha llegado a decir que no tiene claro que la OTAN defendiese a Estados Unidos en caso de necesitarlo. "Me pregunto si, en caso de que necesitáramos a la OTAN, estarían ahí para nosotros. No estoy seguro de que estuvieran. Gastamos mucho dinero en la OTAN y no estoy seguro de que estuvieran", ha enfatizado el mandatario.

Volviendo a la cuestión de Groenlandia, Trump ha comentado que la defensa de Groenlandia frente a amenazas externas son "dos trineos tirados por perros". "Mientras tanto, hay submarinos rusos y chinos por todas partes. No vamos a permitir que eso suceda. Afecta a la OTAN, pero ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos", asegura Trump.

La respuesta de Europa

Mientras tanto, desde Suecia se habla ya de enviar tropas a Groenlandia. Así lo ha hecho la ex primera ministra de Suecia y líder del Partido Socialdemócrata sueco, Magdalena Andersson, que ha pedido a los países nórdicos y a la Unión Europea en su conjunto a "dialogar" para conocer "qué tipo de apoyo desean de sus amigos".

"Puede tratarse de distintas cosas, como una cooperación más estrecha con la UE, un aumento de la inversión privada en Groenlandia. También podría tratarse de una mayor presencia militar. No me cierro a ninguna de esas opciones. Por supuesto, debe ser algo que Dinamarca y Groenlandia soliciten", ha asegurado en el medio sueco 'Dagens ETC'.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha lamentado la "encrucijada" ante el "conflicto" con Estados Unidos sobre el control de Groenlandia. "Estamos en una encrucijada y es un momento decisivo. Si (...) los estadounidenses dan la espalda a la alianza occidental al amenazar a un aliado, entonces el mundo se detendrá", ha aseverado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.