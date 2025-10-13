Ahora

Acuerdo de paz en Gaza

Trump contradice a Netanyahu sobre Gaza: "La guerra ha terminado"

El presidente de Estados Unidos ha repetido hasta en tres ocasiones que la guerra en la Franja de Gaza "ha terminado", algo que choca con las palabras del primer ministro israelí cuando afirmó que la campaña militar todavía "no ha terminado".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de viajar a EgiptoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de viajar a EgiptoAgencia AP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado".

"La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

Trump, que se reunirá con las familias de los rehenes el lunes y posteriormente dará un discurso ante el parlamento israelí (knéset), también dijo que cree que el alto el fuego en Gaza se mantendrá. En ese sentido, el republicano anotó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está "cansada" del conflicto.

"Todos están felices" con el acuerdo, según Trump

Durante una larga rueda de prensa con los medios desde el avión presidencial, el mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto "están felices". El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto el fuego temporal en la región tras dos años de violencia.

"Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes, todos los países están bailando en las calles. Y es un momento que no creo que se vuelva a ver", apuntó el mandatario. Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el-Sisi encabezarán una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. A la espera de la liberación de los rehenes israelíes, que se prevé este lunes: "Ojalá sea un nuevo capítulo para el país"
  2. Alice causa estragos en Tarragona: la DANA obliga al corte de la AP-7 e inunda calles y bajos de viviendas
  3. La política eclipsa el desfile del 12-O: ausencias, abucheos y reproches protagonizan el día de la Fiesta Nacional
  4. Juanma Moreno centra el fallo de los cribados en la "comunicación" y anuncia que habrá más ceses
  5. El hombre con más huelgas del mundo inicia la número 26 para que liberen a los últimos integrantes de la Flotilla
  6. Los transportistas españoles afectados por el caso Goodyear rompen su silencio: "Un camionero más o menos les importa un pepino"