Trump asegura que "no usará la fuerza" para hacerse con Groenlandia y carga contra Europa: "No va en la buena dirección"

¿Qué ha dicho? Trump ha afirmado que EEUU es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un "gran pedazo de hielo".

Durante su intervención en el Foro de Davos, Donald Trump afirmó que no usará la fuerza para adquirir Groenlandia, aunque considera que Estados Unidos es el único país capaz de protegerla. Criticó a la OTAN y Europa por no valorar a EE.UU., lamentando un trato injusto. Trump expresó que solo busca la propiedad de Groenlandia para defenderla adecuadamente. Aseguró que Europa no avanza correctamente y que su destino está ligado al de EE.UU. Reiteró su deseo de negociar la compra de Groenlandia, argumentando que mejoraría la seguridad de la OTAN y subrayando que esta política ha sido impulsada por EE.UU. durante siglos.

Donald Trump ha asegurado durante su intervención en el Foro de Davos que "no usará la fuerza" para hacerse con Groenlandia. Un discurso en el que también ha tirado de victimismo lamentando que la OTAN y Europa "no aprecian a EEUU".

El presidente ha señalado que EEUU ha sufrido un "trato injusto". "Nunca pedimos nada y nunca obtuvimos nada, probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza excesiva, donde seríamos francamente imparables, pero no lo haré". ha destacado.

"Lo único que pedimos es que nos den Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad, porque se necesita la propiedad para defenderla", ha continuado, añadiendo que "no se puede defender con un contrato de arrendamiento".

En cuanto a Europa, ha advertido que "no avanza en la dirección correcta", indicando que debe "corregir su dirección" y asegurando que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario ha criticado la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gasto público, "una inmigración masiva sin control y a una infinidad de importaciones extranjeras".

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", ha insistido el mandatario, que ha recordado sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump afirma que EEUU es "el único país capaz de proteger Groenlandia"

El presidente estadounidense ha afirmado que EEUU es "el único país capaz de proteger Groenlandia" ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un "gran pedazo de hielo".

"Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial", ha afirmado, al tiempo que ha explicado que Estados Unidos "luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio". "Son unos ingratos", ha añadido.

"Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como han hecho algunos países europeos", ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "no hay nada malo" con la compra de estos territorios, "muchos de los cuales, de hecho, ahora son grandiosos". "Esto no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo. Estamos siendo tratados de forma injusta", ha declarado.

"Este es un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio, y lo hemos logrado con éxito. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, y esto es lo que los presidentes estadounidenses han estado impulsando desde hace dos siglos: comprar Groenlandia", ha aseverado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.