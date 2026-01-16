Trump asegura que Machado fue "muy amable" al ofrecerle el Nobel, pero se mantiene en apoyar a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

Los detalles Trump alude a lo que ocurrió tras la invasión de Irak hace más de 20 años para justificar que no interceda para provocar cambios más profundos en Venezuela.

Donald Trump ha valorado este viernes su reunión con María Corina Machado celebrada el día anterior en la Casa Blanca y ha considerado a la líder opositora venezolana como una persona "muy amable".

El presidente estadounidense ha hablado por primera vez después de que Machado le entregase la medalla de su Nobel de la Paz, un gesto que ha suscitado una importante polémica.

Por un lado, se ve como una 'ofrenda de paz' por parte de Machado tras el enfado de Trump por no haber ganado el galardón, para que le facilite convertirse en presidenta de Venezuela. Al mismo tiempo, muchos consideran que es una humillación para la venezolana.

Pese al revuelo mediático y de las redes sociales, el presidente estadounidense no le ha dado mucha importancia y ha asegurado que fue Machado la que le ofreció el premio. "Me dijo: 'Has parado ocho guerras y nadie merece este premio más que tú'. Fue muy amable", ha comentado. Aunque cabe recordar que la repetida idea de que Trump ha parado ocho guerras es falsa.

También ha asegurado que mantendrán el contacto indicando que "hablaremos otra vez".

Delcy seguirá en el gobierno

Sin embargo, de momento nada apunta a que vaya a haber más cambios en el gobierno venezolano. Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado tres de enero, Trump dio el visto bueno a Delcy Rodríguez para que ocupase el cargo de presidenta encargada, aunque le advirtió que "si no hace lo correcto, pagará un precio mayor que Maduro".

El mismo jueves, mientras él mantenía su almuerzo privado con Machado, la Casa Blanca reafirmó que Trump está contento con "lo que está viendo" en Venezuela y que el gobierno venezolano está cumpliendo con las exigencias de EEUU.

Una postura que no parece haber cambiado tras recibir su ansiado Nobel. El gobierno estadounidense defiende que Machado no tiene el "apoyo ni el respeto" suficiente en el país como para liderar la transición. Al mismo tiempo, Trump ha justificado la decisión aludiendo a lo que ocurrió en Irak hace más de 20 años durante la invasión de EEUU.

"Recordad Irak donde todo el mundo disparaba (policía, militares, población...) y luego apareció el ISIS. Yo recuerdo eso", ha esgrimido, en una muestra de que no quiere intervenir de forma directa en cambios muy profundos de la estructura chavista.

Igualmente, ha insistido en su sintonía con Machado. "Ayer tuve una gran reunión con una persona a la que respeto. Tiene respeto por mí y EEUU. Es una buena mujer", ha sentenciado.

