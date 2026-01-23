Trump asegura que EEUU tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas cercanas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa a bordo del Air Force One

Los detalles El presidente estadounidense asegura que su Ejército "está vigilando muy de cerca" los últimos movimientos de Teherán tras la brutal represión con la que ha respondido a las protestas contra el régimen de los Ayatolás.

Las tensiones entre Washington y Teherán continúan escalando. El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que una "flota enorme" de su país se dirige hacia aguas cercanas a Irán y advirtió a las autoridades iraníes sobre la represión de las protestas, que según Teherán, han dejado al menos 3.117 muertos. Trump mencionó que el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque se dirigen hacia el océano Índico, posicionándose para un posible ataque. Aseguró que detuvo 837 ejecuciones en Irán y destacó que, aunque prefiere evitar conflictos, EE.UU. está vigilando de cerca la situación.

Las tensiones entre Washingron y Teherán siguen en aumento. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró durante la noche de este jueves que su el Ejército de su país tiene una "flota enorme" dirigiéndose a aguas próximas a Irán y advirtió a las autoridades locales sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacude el país persa y que ya ha dejado, según reconoce Teherán, al menos 3.117 muertos.

"Tenemos muchos barcos dirigiéndose en esa dirección, por si acaso, tenemos una gran flotilla yendo hacia allá, y veremos qué sucede", dijo el Trump en su tradicional encuentro con periodistas a bordo del Air Force One al ser preguntado por la evolución de las tensiones entre EEUU e Irán.

Las palabras de Trump parecen hacer referencia a movimientos en la Marina estadounidense que ya han sido detectados y reportados por expertos, que han apuntado que, entre otros, el portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln y su grupo de ataque han sido avistados abandonando el mar de China Meridional para poner rumbo, aparentemente hacia el océano Índico, tomando así posiciones mucho más propensas para un posible ataque a Irán.

"Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca. Detuve 837 ejecuciones el jueves (de la semana pasada). De lo contrario, habrían muerto. Todos habrían sido ahorcados", aseguró Trump, insistiendo que, gracias a sus presiones, Teherán no ejecutó hace unos días a individuos que participaron en las protestas antigubernamentales que llevan semanas afectando a Irán debido a la paupérrima situación económica que atraviesa el país persa.

"Tenemos una flota enorme dirigiéndose en esa dirección, y quizás no tengamos que usarla", insistió Trump. No obstante, al ser preguntado sobre si Washington busca que el líder supremo iraní, Ali Jamenei, renuncie al poder o se exilie, el republicano aseguró no querer "entrar en detalles". "El caso es que ellos saben lo que buscamos. Se están cometiendo muchos asesinatos", advirtió de nuevo Donald Trump a tenor de la tensión con Irán para concluir.

